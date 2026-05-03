Mikayla Kloth, în vârstă de 27 de ani, este acuzată că l-a ucis pe Lukas Rosch, 25 de ani, în localitatea Lac La Belle, situată la aproximativ 65 km vest de Milwaukee, într-o locuință de pe Wisconsin Avenue, în jurul orei 18:48, pe 24 aprilie, scrie Daily Mail.

Potrivit procurorilor din Waukesha County District Attorney's Office, Kloth le-a spus polițiștilor că nu și-a dorit ca Rosch să vină la ea pentru cină. Ea a recunoscut că ar fi preferat să iasă la un bar, conform unei plângeri penale citate de Milwaukee Journal Sentinel.

Bărbatul ar fi mers totuși la apartament cu pulpe de pui și condimente, intenționând să gătească folosind o friteuză cu aer cald. Kloth a susținut că acesta „a început să o enerveze”, ceea ce a dus la o ceartă.

Femeia și-a recunoscut vina

Plângerea arată că femeia a recunoscut că l-a înjunghiat și ar fi spus că este „în regulă” dacă va ajunge la închisoare. Ea a fost inculpată pentru omor calificat și riscă închisoare pe viață dacă va fi găsită vinovată.

Potrivit documentelor, Kloth le-a spus polițiștilor că l-a înjunghiat pentru că era „furioasă pe el”. În timp ce era dusă la secția de poliție din Lac La Belle Police Department pentru audieri, ar fi declarat că „ar fi trebuit pur și simplu să meargă la bar” și a descris situația ca fiind „doar enervantă”.

Femeia le-a spus anchetatorilor că Rosch îi fusese iubit timp de aproximativ trei ani, deși nu locuiau împreună. Ea a susținut că bărbatul ar fi luat un cuțit și ar fi întrebat: „Vrei să mă tai?”. Kloth a afirmat că a încercat să-i ia cuțitul, însă, întrebată cum a ajuns arma în pieptul victimei fără semne evidente de luptă, ar fi răspuns: „Nu, eu l-am înjunghiat”.

Ea a declarat că furia „a copleșit-o”, ceea ce a dus la atacul fatal.

Familia lui Rosch a cerut respectarea vieții private în timp ce încearcă să „proceseze” tragedia. „Suntem complet distruși de pierderea tragică și fără sens a fiului nostru, Lukas John Rosch, cea mai iubitoare și generoasă persoană pe care o puteai întâlni”, au transmis aceștia pentru WISN.

Kloth a apărut pentru prima dată în fața instanței luni, iar cauțiunea a fost stabilită la 2 milioane de dolari. În timpul audierii, tatăl victimei a declarat că este „un om distrus” și a cerut instanței: „Vă rog să nu mai lăsați niciodată acel monstru să umble liber”.

Audierea preliminară a fost programată pentru 29 mai, conform registrelor publice ale instanțelor din Wisconsin. Până sâmbătă seara, Kloth se afla în arest în închisoarea din comitatul Waukesha.

Publicația Daily Mail a solicitat puncte de vedere de la procurori și de la apărătorii publici ai lui Kloth.