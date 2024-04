O tânără, diagnosticată greșit cu depresie din cauza unor atacuri de panică. Boala de care suferea. „Nimeni nu mă asculta”

Madeleine Dippnall a devenit paranoică după ce a încheiat o relație „traumatizantă” de doi ani, în urma căreia tânăra de 29 de ani s-a mutat înapoi la părinții ei din Cornwall, scrie Daily Mail.

Femeia avea atacuri de panică dese, iar medicii au diagnosticat-o cu depresie și PTSD.

Medicamentele care i-au fost administrate au ajutat-o doar pentru o mică parte din catalogul de probleme cu care a fost diagnosticată, lăsând-o confuză cu privire la faptul că nu cumva era vorba de altceva. Șase ani mai târziu, a suferit o criză din senin, în urma căreia s-a trezit pe podeaua din baie, iar astfel Dippnall a fost diagnosticată cu epilepsie de lob temporal.

„M-am simțit ușurată de faptul că nu eram nebună. Acum știu ce se întâmplă. Eram supărată pe toți acești oameni autoritari care îmi spuneau că am probleme psihice. Dacă acest lucru nu ar fi fost tratat, aș fi putut avea cu adevărat probleme“, a spus femeia.

Aproximativ una din 100 de persoane din Marea Britanie suferă de epilepsie.

Epilepsia lobului temporal - un tip special - provoacă crize care încep în zonele creierului. Acestea sunt responsabile pentru memorie, auz și înțelegerea limbajului, potrivit organizației caritabile Epilepsy Action.

Crizele care se declanșează în această zonă a creierului pot face oamenii să se simtă speriați, să aibă senzația de deja vu, să audă lucruri care nu sunt acolo, să simtă un gust sau un miros neplăcut și să se agite - ceea ce explică în parte simptomele lui Dippnall.

„Am avut un atac de apoplexie când aveam 19 ani, dar nu a fost investigat corespunzător din cauza modului în care am reacționat la teste. Simțeam că se întâmplă ceva și că ceva nu este în regulă cu mine. Am simțit că nimeni nu mă asculta. De când iau medicamente pentru epilepsie nu am mai avut niciun episod și depresia mea a dispărut literalmente”, a mai spus ea.

