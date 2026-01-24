Christopher Robinson, CEO al Ensign Group L.C., a achiziționat imensa fermă în numele companiei sale deținute și a finalizat tranzacția pe 14 ianuarie, potrivit KPCW.

Robinson a cumpărat terenul pentru o sumă nedezvăluită, la doar patru ani după ce achiziționase o altă fermă din apropiere, relatează New York Post.

Proprietatea masivă, care se întinde pe 3.705 km², a fost listată vara trecută de un broker pentru impresionanta sumă de 79,5 milioane de dolari. New York-ul se întinde pe 778 km², în timp ce Rhode Island are 2.677 km².

Suprafața fermei Pathfinder este apropiată de cea a județului Prahova ( aproximativ 4.716 km²) și puțin mai mică decât cea a județului Brașov ( aproximativ 5.363 km²).

Întinsă pe patru județe în Munții Stâncoși, ferma Pathfinder este compusă din patru proprietăți separate și acoperă peste 1% din terenul statului Cowboy.

Suprafața reală a proprietății, conform actelor, însuma 40.106 hectare (aproximativ 401 km²), terenul suplimentar provenind din concesiuni, potrivit Cowboy State Daily.



Rezidentul din Park City, Utah, folosește ferma mai mică pentru a conecta proprietățile Pathfinder și a crea o fermă de animale autosustenabilă.

„Practic, reunim proprietățile și intenționăm să le administrăm noi înșine. În mod obișnuit nu suntem doar proprietari pasivi. În timp, vom dezvolta ferma astfel încât să ne ocupăm în principal de propriile noastre animale”, a declarat Robinson pentru publicație.

Robinson plănuiește să gestioneze animalele fermei astfel încât să devină autosuficiente, fără a cumpăra de afară.

Terenul era estimat să poată susține 90.444 de animale pe lună.

Ensign Group, co-deținută de Robinson și frații săi Alexander și Victoria Robinson, a achiziționat peste 404.686 hectare (aproximativ 4.047 km²) de teren privat și public în Utah, Idaho și Wyoming sub brandul Ensign Ranches.



Înainte de această achiziție impresionantă, portofoliul Robinson și Freed ocupa locul 31 în Top 100 al proprietarilor de terenuri realizat de Land Report Magazine.

Ferma Pathfinder ar putea ridica portofoliul grupului la peste 190.200 hectare (aproximativ 1.902 km²), urcând 10 poziții în clasament și depășind chiar terenul impresionant de 187.000 hectare (aproximativ 1.870 km²) al miliardarului Jeff Bezos, potrivit KPCW.

„Ne place pământul și apa. Credem că este o investiție bună pe termen lung și ne bucurăm să fim administratori ai unei bucăți din creația lui Dumnezeu”, a spus Robinson.

