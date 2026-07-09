Kath Main, în vârstă de 46 de ani, din Pontypridd, Țara Galilor, spune că a aflat din presă că premiul cel mare de la extragerea din 6 iunie nu fusese revendicat. Femeia a realizat atunci că numerele câștigătoare erau aceleași pe care le joacă de aproximativ 20 de ani, scrie Daily Mail.

Entuziasmată de posibilitatea unui câștig care i-ar fi schimbat viața, Kath a rugat-o pe mama sa, Fiona, cea care cumpără săptămânal biletele de loterie pentru familie, să verifice încă o dată rezultatele extragerii.

Fiona i-a spus însă că biletul nu putea fi câștigător, deoarece atunci când l-a scanat într-un magazin Londis din Abercynon, aparatul nu a indicat existența vreunui premiu. Convinsă că biletul nu are nicio valoare, femeia a fost de acord ca angajatul magazinului să îl arunce la gunoi.

Abia câteva ore mai târziu, Kath și-a dat seama că biletul ar fi fost, de fapt, cel câștigător, însă între timp coșul de gunoi fusese deja golit.

Loteria Națională a deschis o anchetă

Situația este complicată și de faptul că magazinul nu dispune de imagini de supraveghere, sistemul CCTV fiind indisponibil din cauza unor lucrări de renovare.

Operatorul Loteriei Naționale din Marea Britanie, Allwyn, a deschis o anchetă pentru a stabili dacă a fost vorba despre o eroare umană sau despre o defecțiune a aparatului de verificare a biletelor.

Kath Main a declarat că i s-a spus că investigația ar putea dura până la 30 de zile. Ea a predat dovada achiziției biletului și imagini de la un salon de coafură din apropiere, care o surprind pe mama sa cumpărând biletul.

„Mă simt rău tot timpul. Cel mai greu este că nu știu ce se va întâmpla și trebuie să aștept. Încerc să nu mă gândesc ce aș face cu banii, în cazul în care nu îi voi primi”, a declarat femeia pentru publicația The Sun.

La rândul său, proprietarul magazinului Londis, Karan Kumar, a spus că speră ca femeia să primească premiul: „Ar fi extraordinar dacă ar câștiga”.

Reprezentanții Allwyn au precizat că verifică toate circumstanțele cazului și au subliniat că aceasta este „singura loterie importantă care le permite jucătorilor să revendice un premiu chiar dacă biletul câștigător a fost pierdut, furat sau distrus”.