Individul a fost reclamat la poliție de o copilă de 15 ani, care a povestit că l-a cunoscut online pe bărbat și că acesta a convins-o, în timpul unui apel video, să se dezbrace și să aibă un comportament sexual explicit.

Când și-a dat seama de greșeală, fata a încercat să rupă legătura cu el, însă individul ar fi amenințat-o că va trimite imaginile compromițătoare prietenilor ei.

După ce adolescenta a depus plângere, polițiștii au descins la domiciliul suspectului. La percheziție, au găsit imagini cu mai multe minore, în ipostaze sexuale.