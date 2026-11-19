Escrocheria imobiliară din Brașov se extinde. Alte 40 de persoane ar putea fi victimele bărbatului de 43 de ani

Un bărbat din Brașov a fost reținut de polițiști, după ce ar fi păcălit zeci de oameni că le vinde terenuri și apartamente pe care, de fapt, nu le avea. Polițiștii spun că ar fi încasat astfel avansuri în valoare totală de 120.000 de euro.