Corespondent PROTV: „Codul roșu de vânt intră în vigoare la noapte și este valabil până mâine dimineață. Vizează toate zonele montane cu altitudini mai mari de 1.200m, unde rafalele pot depăși chiar și 140km/h. Însă până atunci, mai multe județe din vest intră peste câteva ore sub cod portocaliu de vânt puternic pe timpul nopții. Avertizarea se va extinde în toată jumătatea nordică a țării, iar vântul va bate cu până la 90km/h. În tot acest interval, județul Vrancea va fi în întregime sub cod roșu de rafale puternice. În aceste condiții, pompierii au venit cu câteva recomandări: amânați activitățile în aer liber. Dacă vă aflați în zonele cu vânt puternic și evitați să lucrați la înălțime, fiți foarte atenți unde parcați autoturismele, adică la distanță de copaci, stâlpi sau panouri publicitare, și închideți bine ferestrele.”
Vânt puternic în toată țara. Meteorologii au emis cod roșu și portocaliu, cu rafale de peste 140 km/h
Rafale de vânt puternic vor mătura toată țara. Meteorologii au emis avertizări de cod roșu și portocaliu începând cu joi seară. Rafalele vor ajunge la 90km/h în vest, iar la noapte, pe creste, pot depăși 140km/h.
Sursa: ProTV
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