În timpul partidei de fotbal, pe stadionul „Ion Oblemenco”, galeria echipei gazdă ar fi afișat mai multe bannere cu mesaje considerate jignitoare și discriminatorii la adresa echipei adverse, pe criterii de etnie.

În acest context, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la posibile fapte de incitare la violență, ură sau discriminare, potrivit IPJ Dolj.

Potrivit anchetatorilor, în cauză a fost întocmit un dosar penal, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

La finalizarea anchetei, autoritățile urmează să dispună măsurile legale care se impun.