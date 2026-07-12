O cabană din Hunedoara a ars complet. Pompierii au fost nevoiți să meargă pe jos aproape un kilometru

Stiri Diverse
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autor
Gigi Ciuncanu

Sursa: ProTV

Etichete: hunedoara, cabana, incendiu, pompieri,

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