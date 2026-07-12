O cabană din Hunedoara a ars complet. Pompierii au fost nevoiți să meargă pe jos aproape un kilometru

O cursă pe contrasens, pe Autostrada A7, l-a lăsat fără permis pe un șofer din județul Galați. Incidentul s-a petrecut pe 6 iulie, la kilometrul 144 al autostrăzii, spun anchetatorii. La volan era un bărbat de 77 de ani.
Piața Matache din Capitală seamănă cu un lan de floarea-soarelui în acest weekend. Mii de flori - cu petale galbene și miezul încărcat de semințe - împodobesc micul spațiu, care a devenit scena unei sărbători de vară.
Record sâmbătă noapte la Costinești, la festivalul „Beach, Please!”, unde peste 150.000 de tineri au cântat și dansat pe ritmurile artiștilor favoriți.
Emiratele Arabe Unite s-au confruntat, duminică dimineaţă, cu un atac cu rachete din partea Iranului, a anunţat Ministerul Apărării, în timp ce în Bahrain s-au activat sirenele de alertă aeriană, iar jurnaliştii AFP din Qatar au auzit explozii la Doha.
Mai multe regiuni ale ţării intră duminică, de la ora 12:00, sub avertizare Cod galben de furtună, fiind aşteptate rafale de vânt de 50-70 de kilometri la oră, ploi torenţiale şi căderi de grindină.
Dacă plecați în vacanță cu avionul, pregătiți-vă pentru ore de așteptare. Aeroportul Henri Coandă are cea mai mare rată a zborurilor anulate între aeroporturile europene și o medie de 124 de minute de întârziere a curselor.