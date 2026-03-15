De multe ori sunt situate în apropierea școlilor sau a birourilor, sunt ieftine și ușor accesibile.

Însă această combinație de loc de întâlnire și punct de servire poate deveni o provocare pentru operatori – atunci când mulți tineri se adună în același timp în magazine mici, nivelul de zgomot crește, iar alți clienți sunt deranjați sau angajații sunt copleșiți. O brutărie din Münster a luat acum măsuri, potrivit HNA.

Un anunț la brutărie interzice accesul tinerilor: mesajul a stârnit discuții aprinse

O fotografie cu un bilet scris de mână, lipit pe geamul brutăriei și distribuit de un utilizator pe un forum, nu lasă loc de îndoială: „Tinerilor le este interzis accesul în brutărie”. Urmează alte instrucțiuni: după ce își fac cumpărăturile, tinerii ar trebui să părăsească magazinul. De asemenea: „Vă rugăm să nu intrați în grupuri – doar câte unul!”. Se precizează explicit că această regulă se aplică exclusiv tinerilor.

Pe de o parte, tinerii ar trebui să stea afară, dar pe de altă parte li se permite totuși să cumpere. Tocmai acest lucru îi nedumerește pe unii observatori. Un comentariu rezumă situația: „Acces interzis, dar totuși ar trebui și au voie să cumpere ceva.” După mai multe incidente, se spune că și o filială Lidl din Berlin ar fi introdus reguli noi pentru elevi – însă lanțul de supermarketuri neagă acest lucru.

Dezbatere aprinsă: utilizatorii povestesc experiențe similare din magazine

Fotografia a declanșat rapid o discuție intensă online. Mulți utilizatori au speculat despre experiențele care ar fi stat în spatele acestui anunț. Un comentariu a rezumat situația astfel: „Întrebarea este ce trebuie să se fi întâmplat pentru ca brutăria să pună un astfel de anunț?”

Mai mulți utilizatori spun că au întâlnit situații similare în alte magazine. Unul își amintește de un supermarket din fața unei școli care era invadat în mod regulat de adolescenți în pauza de prânz. Grupuri de tineri intrau, strigau, deranjau alți clienți și uneori chiar furau. În cele din urmă, managerul magazinului a pus capăt situației. Dacă acesta este și motivul în cazul brutăriei nu a fost confirmat.

„Fiecare anunț are o poveste” – majoritatea arată înțelegere pentru brutărie

Un brutar care lucrează într-o brutărie descrie experiențe similare. Spune că a trebuit să interzică accesul mai multor persoane, deoarece unii tineri clienți se comportă lipsit de respect sau lasă mizerie în magazin. O altă persoană povestește despre un proprietar de chioșc care devine nervos în fiecare dimineață când un grup mare de adolescenți intră în magazin, deoarece unii dintre ei se comportă „absolut dezgustător”. „Fiecare anunț are o poveste”, scrie un utilizator – rezumând perfect ceea ce gândesc mulți.

În același timp, există și critici serioase. Unii utilizatori consideră anunțul o denigrare generală a unei întregi categorii de vârstă. Un comentariu pune o întrebare provocatoare: „Imaginați-vă că anunțul ar viza, de exemplu, pensionarii – ce s-ar întâmpla atunci?” În spatele acestei întrebări se află acuzația că pare mai acceptabil social să excluzi tinerii doar din cauza vârstei lor.

Interdicția de acces și regulile magazinului: ce este permis legal

Din punct de vedere legal, interdicția de acces este o măsură prin care unei persoane i se interzice intrarea într-un anumit spațiu. Ea se bazează pe dreptul de proprietate, pe care proprietarii sau operatorii spațiilor comerciale îl pot exercita față de terți, după cum explică asociația de afaceri aga.de. O interdicție de acces poate fi emisă în scris sau verbal și, în general, rămâne valabilă până când este revocată.