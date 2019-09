Trăiau ca în „Cartea Junglei”. Povestea celor doi copii abandonaţi într-un camping părăsit

Potrivit autorităților, părinții au declarat că au lăsat copiii acolo pentru „a scăpa de ei și a se odihni”, informează Mirror.

În tot acest timp, copiii au fost îngrijiți de un bărbat fără adăpost.

„Un cuplu de tineri a venit să mă roage să am grijă de copiii lor. Cei mici erau complet dezbrăcați și desculți. Părinții lor mi-au zis că se duc să cumpere niște mâncare și se întorc în 20 de minute, după care au plecat și nu s-au mai întors”, a povestit bărbatul.

În următoarea săptămână, el a mai povestit cum a împărțit mâncarea cu băieții și i-a îngrijit pentru a nu se răni.

Într-o zi, o femeie i-a observat pe copii și a alertat poliția.

Parents dumped sons, 2 and 3, in homeless camp so they could ‘get some rest’ https://t.co/h62W53I3qX pic.twitter.com/44np02zTC8