Motivul tulburător pentru care britanicii vânează în Africa de Sud: „Este crud, bolnav”

Cei mai mulți dintre ei pozează cu „trofeele”, după ce le vânează în Africa de Sud, scrie The Sun.

Potrivit vânătorilor britanici, aceste animale sunt printre cele mai vânate.

Mii dintre ele au fost aduse în Marea Britanie în ultimii ani, în urma vânătorii.

Cum era de așteptat, aceste acțiuni au stârnit multe critici.

„M-am uitat la poze și mi s-a întors stomacul”, a declarat Zac Goldsmith, membru al Parlamentului Regatului Unit.

Brit trophy hunters pay to shoot zebras for fun and post gloating photos on Facebook https://t.co/EvgfAUqdnX