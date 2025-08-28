Motivul neobișnuit pentru care locuitorii unui oraș au fost îndemnați să toarne pudră de detergent pe aleea din fața blocului

Pavelele de pe alei din piatră îmbinată e o soluție elegantă, dar menținerea lui curată pe tot parcursul anului nu este ușoară. Curățarea lui se poate dovedi dificilă, dar există o metodă extrem de practică și eficientă care nu implică niciun fel de efort

Întreținerea pavajului din fața blocului și a casei, curățarea lui de mizerie, buruieni și alge se poate dovedi o luptă continuă și costisitoare atât în lunile de vară, cât și în cele de iarnă.

Există o metodă de a curăța pavajului din piatră îmbinată- pavelele- în mod accesibil și fără efort, fără a necesita substanțe chimice specifice sau produse costisitoare - pur și simplu prin utilizarea detergentului obișnuit de uz casnic.

Folosit pentru spălarea rufelor, detergentul sub formă de pulbere poate fi utilizat pentru a elimina toate impuritățile, arată The MIrror.

Curățarea, explicată de o firmă specializată

Reprezentanții companiei locale Block Paving Retford au explicat: „Pudra de spălat face o treabă excelentă la curățarea pavajului de blocuri. Te scapă de petele dure, de murdărie și de resturi. De asemenea, substanțele chimice din ea omoară mușchiul și algele care cresc pe pavaj. Ar trebui să amestecați puțină pudră de spălat cu apă caldă pentru a obține o soluție de curățare. Lăsați această soluție să stea pe pavaj timp de 10 minute. Apoi frecați-o ușor cu o perie moale. Pavajul de bloc arată mult mai bine după utilizarea acestei metode”.

Totuși, înainte de aplica soluția trebuie făcut un mic test, pentru a elimina posibilitatea de a face mai mult rău decât bine:

„Înainte de a începe, testați soluția pe o mică parte a pavajului". Astfel vă asigurați că nu va deteriora pavajul. Aveți grijă cu pavelele din piatră naturală mai delicate. Pulberea de spălat le-ar putea afecta”, spun specialiștii în curățenie.

Tehnicile de curățare, pas cu pas

Tehnica de curățenie a pavelelor este apoi explicată, pas cu pas:

„În primul rând, înainte de a curăța pavajul de blocuri cu detergent pulbere, asigurați-vă că pregătiți zona. Luați de acolo orice mobilier de exterior pentru a evita deteriorarea. Apoi, măturați pavajul pentru a scăpa de murdărie. Apoi, creați o soluție amestecând puțină pudră de spălat cu apă caldă într-o găleată. Turnați acest amestec pe pavaj. Lăsați-l timp de aproximativ 10 minute. Acest lucru permite substanțelor chimice să acționeze pentru a îndepărta murdăria și petele. Apoi, folosiți o perie cu peri moi pentru a freca ușor pavajul în diagonală. Aveți grijă să nu deteriorați compusul de îmbinare dintre bucățile de pavaj. În cele din urmă, clătiți pavajul foarte bine cu apă curată. Acest lucru curăță orice murdărie și detergent rămas. Pentru zonele foarte murdare, s-ar putea să fie nevoie să repetați procesul de mai multe ori. Cel mai bine este să îndepărtați buruienile înainte de a vă spăla aleea pentru a asigura un proces mai ușor. Dacă aveți o alee din pietriș, puteți folosi un alt tip de preparat de casă pentru a face față unei invazii de buruieni”.

