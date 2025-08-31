Mii de roșcați veniți din 80 de țări și-au dat întâlnire în Olanda. Totul a început cu 20 de ani în urmă

Mii de roșcați veniți din 80 de țări și-au dat întâlnire în aceste zile în orășelul olandez Tilburg pentru un festival dedicat lor.

Participanții sunt încurajați să-și demonstreze talentele, fie că e vorba de muzică acrobații gătit ori alte abilități creative sau meșteșugărești.

În program sunt incluse și seminarii despre machiajul adecvat pentru tenul alb adesea pistruiat al roșcovanilor ori despre cum să te protejezi de soare dacă ai aceste trăsături.

Totul a început cu 20 de ani în urmă când un artist local căuta oameni cu părul roșu pentru un proiect.

S-au prezentat de 10 ori mai mulți decât voia și așa a apărut ideea unui festival aparte.

