Mii de roșcați veniți din 80 de țări și-au dat întâlnire în Olanda. Totul a început cu 20 de ani în urmă

Stiri Diverse
31-08-2025 | 19:53
×
Codul embed a fost copiat

Mii de roșcați veniți din 80 de țări și-au dat întâlnire în aceste zile în orășelul olandez Tilburg pentru un festival dedicat lor.

autor
Stirileprotv

Participanții sunt încurajați să-și demonstreze talentele, fie că e vorba de muzică acrobații gătit ori alte abilități creative sau meșteșugărești.

În program sunt incluse și seminarii despre machiajul adecvat pentru tenul alb adesea pistruiat al roșcovanilor ori despre cum să te protejezi de soare dacă ai aceste trăsături.

Totul a început cu 20 de ani în urmă când un artist local căuta oameni cu părul roșu pentru un proiect.

S-au prezentat de 10 ori mai mulți decât voia și așa a apărut ideea unui festival aparte.

Citește și
Heidi Klum
Heidi Klum și fiica sa cea mare, apariție spectaculoasă la Veneția. Ținutele rafinate cu care au defilat pe covorul roșu FOTO
Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu

Sursa: Pro TV

Etichete: festival, Olanda,

Dată publicare: 31-08-2025 18:52

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
S-a ales primul favorit pentru trofeul Leul de Aur de la Veneția. „Frankenstein” a primit 13 minute de aplauze în picioare
Stiri Mondene
S-a ales primul favorit pentru trofeul Leul de Aur de la Veneția. „Frankenstein” a primit 13 minute de aplauze în picioare

La Festivalul de film de la Veneția s-a detașat un prim favorit. Este vorba despre filmul „Frankenstein” - un SF gotic, regizat de mexicanul laureat cu Oscar, Guillermo del Toro.

Heidi Klum și fiica sa cea mare, apariție spectaculoasă la Veneția. Ținutele rafinate cu care au defilat pe covorul roșu FOTO
Stiri Mondene
Heidi Klum și fiica sa cea mare, apariție spectaculoasă la Veneția. Ținutele rafinate cu care au defilat pe covorul roșu FOTO

Heidi Klum și fiica sa în vârstă de 21 de ani, Leni, au atras toate privirile pe covorul roșu La Grazia, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, purtând rochii corset din satin roz și negru semnate Intimissimi, scrie People.  

Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Veneția. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. FOTO
Stiri Mondene
Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Veneția. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. FOTO

Vedetele au strălucit pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, purtând ținute spectaculoase, de la rochii elegante și sofisticate la outfituri îndrăznețe, impunându-se drept cele mai bine îmbrăcate personalități ale evenimentului.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR în ceea ce privește conducerile celor două servicii de informații din România, SRI și SIE.

Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie
Stiri Economice
Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace
Stiri externe
Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace

Firme militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung, scrie The Telegraph.

Top citite
1 dulceata de pepene rosu
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne
2 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
3 waze
Shutterstock
iLikeIT
5 funcții ascunse al aplicației Waze, pe care mulți șoferi nu le folosesc, deși sunt foarte utile
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 31 August 2025

30:23

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28