Cei care au preferat un loc mai liniștit au mers la un festival culinar, care a adunat zeci de turiști dornici să se încălzească rapid cu preparate fierbinți.

În Mamaia, distracția a început cu un așa-zis „pre-party” organizat în circuit închis, la care au avut acces doar invitații selectați în prealabil. DJ-ii au pus la încercare melodiile care vor dicta ritmul verii pe litoral.

De 1 Mai, în schimb, au loc petreceri în toate cluburile mari. Pentru că este destul de rece, tinerele și-au adaptat ținutele cu o eleganță improvizată. Cizmele și gecile groase groase au completat rochiile de seară.

În fața cluburilor, în timp ce fetele se gândeau cum să nu înghețe, băieții se luptau cu perspectiva de a pleca singuri acasă.

Turist: Nu am prietenă, am venit singur.

Reporter: O, dacă ai venit singur înseamnă că ai planuri mari.

Turist: Să zicem... Nu prea am planuri, am venit să mă distrez. Atât.

La doi pași de zona cluburilor din Mamaia, un festival culinar a adunat zeci de oameni. I-au atras mâncarea fierbinte, mirosul de grătar și posibilitatea de a se încălzi cu o porție bună într-o zi în care vremea n-a iertat pe nimeni.

Pe plaja din Mamaia, vântul puternic a alungat aproape toată lumea. Puțini au îndrăznit sa iasa la o plimbare pe malul mării. Chiar și acest cățel a grăbit pasul, vizibil hotărât să găsească un adăpost. Seara, însă, vine cu petreceri care promit să ridice temperatura.