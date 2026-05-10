„După finalizarea anchetei, cei doi provocatori profesionişti, Saif Abukeshek şi Thiago Ávila, membri ai flotilei de provocare, au fost expulzaţi astăzi din Israel”, a declarat ministerul israelian la X, fără a specifica în ce ţară au fost expulzaţi cei doi bărbaţi.

Spaniolul Saif Abukeshek şi brazilianul Thiago Avila au fost duşi în Israel pentru interogatoriu după ce marina israeliană le-a interceptat ambarcaţiunea în apele internaţionale din largul coastei Greciei pe 30 aprilie.

Alţi aproximativ 175 de activişti de diferite naţionalităţi din Flotila Global Sumud (GSF) au fost eliberaţi rapid în Grecia.

Spania, care are relaţii extrem de tensionate cu Israelul, precum şi cu Brazilia şi ONU, a cerut eliberarea rapidă a celor doi activişti.