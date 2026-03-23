Pentru cei mai tineri a fost o bună ocazie să înveţe meşteşuguri vechi. Au învățat să toarcă firele și să încondeieze ouă. Între timp, gospodinele au pregătit bucate de post şi gogoşi calde.

Pe Valea Aşăului, tradiţiile sunt duse mai departe, iar localnicii spun că e un privilegiu să le transmită copiilor şi nepoţilor meșteșuguri precum torsul firelor, cusutul ori încondeiatul oălor.

Localnică: „E foarte uşor dacă îţi place şi ai îndemânare, şi are cine te învăţa”.

Reporter: Cine v-a învăţat?

Localnică: „Mama, bunica da eram de 8 ani şi ieşeam la poartă cu fusul cu furcă.”

Verginica Chiriluş: „Pentru cine nu ştie este greu, dar acum lucrez de mult timp. Știu de acasă de la maicămea”.

Reporter: Mai ştiţi numărul ştergarelor pe care le-aţi făcut?

Verginica Chiriluş: „A, multe, că în vremea mea trebuia fata când se mărită să aibă batistă de pus la lăutari şi la tineret.”

Copiii au încondeiat ouă și s-au străduit cu multă răbdare să facă cele mai frumoase modele.

Viorica Florian: „Începem să împărţim oul în câmpuri, plecăm din vârf şi coborâm cu o liniuţă cretă cu chişiţa, este instrumentul cu care ne ajutăm să încondeiem oul şi aici avem un vas cu ceară caldă care ne crează liniuţa pe ou să creăm modelul.”

Ioana: „La început a fost greu dar când mai faci şi mai înveţi o să îţi iasă mai bine şi o să fie mai uşor”.

Simona Drilea organizatoare: „Ne bucurăm când laolaltă îi strângem pe cei mici dar şi pe marile gospodine ale comunei Asău. Suntem la a zecea ediţie Sper ca Dumneze să ne ţină sănătoşi să continuăm tradiţia de pe Valea Aşăului.”

Diana Albu meşter popular: „Este foarte important pentru că este de fapt rădăcina noastră. Este identitatea cu care ne-am născut şi trebuie să îi facem conştienţi că face parte din ceea ce suntem noi.”

Gospodarii satului spun că se vor îngriji ca şi următoarele generaţii să țină șezători, așa cum este datina pe Valea Aşăului.