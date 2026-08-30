Tehnica presupune să mergem cu o postură dreaptă, să mișcăm mai amplu brațele și să respirăm profund, pentru a stimula circulația limfei.

Deși există o bază fiziologică pentru unele dintre aceste afirmații, nu există dovezi clare că această tehnică de mers ar avea beneficii speciale față de mersul obișnuit, scrie The Conversation.

Sistemul limfatic este într-adevăr influențat de mișcarea mușchilor și de respirație.

Sistemul limfatic este o rețea de vase, țesuturi și organe care funcționează împreună cu sistemul cardiovascular. Lichidul trece constant din vasele de sânge foarte mici în țesuturile din jurul celulelor, iar principala sarcină a sistemului limfatic este să colecteze acest exces de lichid și proteine și să le readucă în circulația sanguină.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.