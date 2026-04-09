Le spun prietenilor despre casele cu arhitectură tradițională și mănăstirile pictate pe care le-au descoperit în acest colț din România.

În Maramureșul istoric, timpul curge în alt ritm pe ulițele care șerpuiesc printre gospodării. În Breb, considerat cel mai autentic și fotografiat sat din acest spațiu, casele vechi sunt refăcute cu migală.

Locul a renăscut și cu ajutorul românilor care au călătorit prin toată Europa, au văzut cum se face turismul și au investit aici.

După ce a lucrat 25 de ani în Belgia și Anglia, Marinel Tupiță a cumpărat un teren și a refăcut patru case vechi cu lemn de stejar. Totul a costat aproape 600.000 de euro.

Marinel Tupiță, localnic: „Am fost cu niște francezi în Breb, au spus: "Domnule, Brebul este un platou de filmări în aer liber!"

Nu este de mirare, așadar, că prețurile pentru terenuri s-au dublat.

Ioan Onea, primar Ocna Șugatag: „Acum ultimele tranzacții s-au făcut cam la 10-12 euro/mp în intravilan."

Talida este medic stomatolog în Germania, unde locuiește de 20 de ani împreună cu soțul ei. După o vacanță petrecută în Breb, amândoi au decis că vor învesti aici.

Talida Stoianovici, medic stomatolog în Germania: „Am descoperit oameni buni, am descoperit bucuria de a trăi din puțin”.

În Bucovina, 80 la sută dintre locurile de cazare sunt deja ocupate. La Mânăstirea Humor, inclusă în patrimoniul UNESCO, turiştii spanioli şi italieni admiră picturile vechi, cu chipuri bizantine.

Femeie: „Toate aceste mănăstiri sunt superbe. Vizităm întreaga regiune Bucovina."

Bărbat: „Este o biserică foarte frumoasă și exprimă credința populației, o credință veche, o credință concretă."

În contrast, timpul curge altfel în parcul de agrement Ariniș.

O pistă de bob care șerpuiește prin păduri, la cota 600, atrage zeci de turişti.

Cristi Tăran, administratorul pistei: „Traseul este printre copaci, ceea ce îl face mult mai spectaculos decât în alte părţi. O spirală pe 3 nivele”.

Un pachet de patru zile în Bucovina, de Paște, costă între 2.000 și 10.000 de lei pentru două sau trei persoane, cu mesele incluse.