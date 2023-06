Mai mulți elevi de liceu din Craiova s-au întrecut pe un lac cu plutele confecționate chiar de ei

Au fost pilotate chiar de cei care le-au construit - elevi de la mai multe licee din oraș. Scopul concursului a fost promovarea colectării selective a deșeurilor.

Peste 3.000 de peturi au fost colectate de adolescenți timp de 2 luni. După care, din ele au făcut plute.

Elev: „Ne-am strâns la școală, am confecționat pluta, cadrul de lemn al plutei, după care duminică am venit aici și am legat sacii cu frânghii, am pus acești paleți de lemn. Am avut experiența de anul trecut în spate, a fost o experiență foarte frumoasă”.

Elev: „Am lucrat aproximativ 10 elevi. Dacă vă zic acum, a fost mai greu să vâslim, dacă ma întrebați ieri aș fi zis că a fost mai greu ieri să facem barca”.

La construirea plutelor au intrat în joc și profesorii.

Nicolae Dragomir, profesor de fizică la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova: „Copiii noștri s-au mobilizat exemplar, nu numai sa strângă pet-uri, ci și să le organizeze și să și realizeze ce vedeți în spatele meu. Să coordonam legarea lor astfel încât sa asigurăm condiții de flotabilitate”.

Iulian Petrișor, director Departamentul de fizica Universitatea din Craiova: „Se estimează volumul pet-urilor, se estimează volumul ambarcațiunii și copiii de pe barcă și așa mai departe și se calculează”.

Plutele au fost lansate la apă cu succes și au ajuns cu bine la final.

Iulian Tănase, organizator: „Prin aceasta activitate ne dorim să expunem faptul ca tinerii își doresc să își îmbunătățească gradul de colectare selectiva in comunitatea noastră în Craiova”.

Indiferent de timpul obținut, toate echipele au primit premii de la organizatori.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 12-06-2023 07:43