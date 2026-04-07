Frumoasele flori de primăvară sunt fotografiate ca niște vedete. Niciun vizitator nu ratează o poză cu lanul de lalele.

Femeie: „Eu zic că sunt frumoase. Sunt ok. Dar cu el sunt cele mai frumoase. Am văzut pe Facebook că au înflorit lalelele și am venit.”

Timișoara este recunoscută pentru spațiile verzi, dichisite, iar parcul cu lalele a devenit un simbol al orașului.

Corespondent PROTV: „Parcul din apropierea Catedralei pare desprins din celebrele grădini din Olanda. Miile de lalele frumos colorate atrag toate privirile.”

Este decorul perfect pentru o ședință foto. Pentru mulți, vizita în parcul cu lalele a devenit ceva ce nu trebuie ratat, asemeni obiectivelor turistice.

Femeie: „În fiecare an venim. E foarte multă lume.”

Femeie: „Fotografiez, filmez. În primul rând pentru mine și, pe urmă, le arăt și celorlalți, să vină și ei dacă vor.”

Autoritățile locale spun că florile au fost plantate nu doar pentru decor. Ci și pentru a-i face pe oameni să petreacă mai mult timp în aer liber.

Femeie: „E ca și cum te-ai trezi într-un alt univers plin de culori diferite.”

Femeie: „Sunt turistă și îmi place foarte mult și am vrut să iau pozele în Germania, să arăt ce frumos arată primăvara.”

Ca să ne bucurăm cu toții de ele, florile trebuie protejate. Așa că nu le luați acasă.