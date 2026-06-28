Mii de „podoabe”, scăldate în lumina soarelui, își etalează zecile de nuanțe și împrăștie în aer un parfum îmbietor. Oamenii vin și admiră fiecare soi, în acest mic colț de paradis.

În satul de pe Valea Mureșului, sute de soiuri de trandafiri sunt acum în vârful perioadei de înflorire. Producătorii au dedicat o zi acestor frumoase flori, iar câmpurile de roze au atras turiști din toată țara.

Turistă: „Necrezut de frumoase, merită tot drumul; ceea ce se simte aici nu se poate compara cu ceea ce vezi prin poze.”

Turist: „Nu te lasă sufletul să vii în fiecare an aici să simți mireasma, mirosul lor, culorile îmbietoare.”

Turistă: „De cum am intrat am simțit un miros minunat și splendoarea lor și un parfum minunat.”

Turistă: „Am venit special pentru zilele trandafirilor, foarte faini.”

Această sărbătoare scoate în evidență frumusețea trandafirilor prin diferite moduri – de la câmpurile înflorite, până la parade și expoziții cu aranjamente florale.

Turistă: „Îmi plac foarte mult florile; în fiecare an e tot mai deosebit – parada și tot.”

Nu e ignorată nici utilitatea lor.

O sticlă de sirop se vinde cu 20 de lei.

Femeie: „Se simte de aici aroma și mirosul, deosebit.”

Din Ciumbrud pleacă anual peste un milion de fire de trandafiri. 90% din producție rămâne la noi și asigură o mare parte din necesarul de butași din țară. Restul merge la export. Vorbim de peste 200 de soiuri licențiate, în zeci de nuanțe, cultivate pe mai bine de 15 hectare.

Lorand Csiki, producător: „Trandafirii de la Ciumbrud ajung în țară, la primării și în rețeaua de bricolaj; sunt foarte căutați, au un aspect foarte frumos și de calitate.”

Emerick Bakk, cultivator: „Am trimis și în Italia, Germania, Polonia; ca varietate ajungem sau trecem ușor de 200 de soiuri.”

Povestea rozelor continuă și duminică, pentru vizitatori.