Gustul, culoarea pulpei sunt ceea ce se caută în supermarketuri.

La Stațiunea de Cercetare de la Dăbuleni se fac teste pe noul soi de cartof dulce, cu coajă roz și miez galben.

Acesta urmează să fie omologat și vine cu beneficii pentru fermieri – crește mult mai repede.

În timp ce soiurile cultivate până acum au nevoie de aproximativ 100 de zile pentru a ajunge la maturitate, noul cartof dulce atinge jumătate de kilogram în doar 50-60 de zile de la plantare.

Gheorghe Coteț, cercetător, Stațiunea de Cercetare Dăbuleni: „Acest cartof dulce s-a dovedit a fi rezistent la condițiile climatice specifice zonei noastre, respectiv are o toleranță ridicată la secetă în câmpul de cercetare.”

În total, la Dăbuleni sunt cultivate aproximativ trei hectare cu cartof dulce. Specialiștii testează alte patru soiuri, două dintre ele fiind deja omologate.

Gheorghe Coteț, cercetător, Stațiunea de Cercetare Dăbuleni: „Dintr-un nisip ca de plajă, cu un conținut de humus de 0,5-0,7 la sută, putem să obținem cartof dulce de o calitate extraordinară, care poate realiza două-trei kg per cuib.”

Muncitoare: „Îi băgăm la cuptor, îi tăiem rondele când se coc și îi servim ca pe un desert care e mult mai bun decât în comerț.”

Ploile puține de anul acesta au afectat, însă, culturile.

Ștefan Nanu, director, Stațiunea de Cercetare Dăbuleni: „Am avut prima parte a anului ploioasă, cu temperaturi ceva mai normale, iar după perioada de vară ne confruntăm cu o perioadă foarte secetoasă. Influențează în special perioada de maturare a cartofului dulce.”

Cei care vor să guste cartoful dulce cultivat la Dăbuleni îl vor putea comanda direct de la Stațiunea de Cercetare. Prețul este de opt lei pe kilogram.