Corespondent PROTV: „De câți ani sunteți împreună?”

Femeie: „Doar de 60.”

Corespondent PROTV: „A ratat vreun 8 martie în cei 60 de ani?”

Femeie: „Niciodată. Am fost o bijuterie.”

Corespondent PROTV: „Din ce material?”

Femeie: „Din aur.”

Corespondent PROTV: „Păi de-aia v-a încântat.”

Între timp, pe poarta Muzeului Țăranului Român din Capitală, își fac loc copii alături de tați care află, de la generații mai tinere, ce-și doresc femeile.

Între 50 și 200 de lei e costul mediu al unei surprize artistice.

Comerciant: „Este realizat din flori criogenate și uscate, rezistă până la 25 de ani. Nu trebuie să le udăm, nu trebuie să le facem nimic.”

Comerciant: „Sunt coliere lucrate manual din basmale românești, acesta este moldovenesc și acesta este maramureșean. Suficient de lungi cât să poată fi purtate la gât sau în păr.”

Desigur, darul trebuie însoțit neapărat de un buchet. Fie el și din mucenici.

Corespondent PROTV: „Dincolo de cadouri, să nu uităm că 8 martie nu a fost inițial o zi de celebrare a femeilor care țin familia împreună sau devin mame, ci de recunoaștere a luptei împotriva abuzurilor suferite de semenele noastre și a efortului pentru a primi dreptul la vot, egalitate de șanse și plată egală cu colegii bărbați. Sunt lucruri pe care femeile prezentului le iau de-a gata, deși sunt responsabile să conserve aceste drepturi pentru fiicele lor.”

Și bărbații din Cluj-Napoca au căutat răspunsuri despre ce i-ar plăcea partenerei. Unii le-au găsit pe cele greșite.

Bărbat: „I-am cumpărat o pereche de cercei.”

Dar se poate și mai mult.

Comerciant: „Un domn a venit și a cumpărat 7 perechi de cercei.”