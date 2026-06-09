Pâinea cu cartofi, coaptă lent, tocănițele și brânzeturile maturate vor fi vedete într-o serie de evenimente organizate pentru oaspeți. Urmăriți un nou episod al campaniei Pro Viitor.

Într-un ceaun încăpător clocotesc ingredientele pentru ciorbă: ceapă și morcov tăiate mărunt și bucăți suculente de ciolan și carne afumată de porc. Este o ciorbă pe care o găsim doar în satul Ciumani din Harghita. Doamna Magda pregătește această ciorbă de când se știe.

Magda Bortolis, localnică: „Se numește poeka, un fel de tăiței tradiționali care se pun la sfârșit în ciorbă. Și punem și prune uscate.”

Este doar una dintre rețetele care definesc gastronomia din Harghita. Mâncărurile locului sunt o combinație de gusturi secuiești, românești, maghiare și armene. Așadar, mesele au în centru preparate consistente, tocănițe gătite lent și, neapărat, cartofi. Să nu uităm și de pâinea sățioasă, coaptă lent.

Corespondent Știrile PRO TV: „Calitatea și gustul mâncării pornesc de aici, de la firul ierbii. Pajiștile din Transilvania sunt pline de mii de tipuri de plante și flori medicinale pe care animalele le pasc. Iar asta influențează în bine gustul cărnii, dar și al laptelui.”

De aceea, mâncărurile nu au nevoie de alte mirodenii pentru a fi gustoase. Sarea și piperul sunt suficiente. Am vrut să aflăm secretele din rețete, așa că i-am făcut o vizită lui Ilyés Levente, bucătar șef într-un restaurant din Odorheiul Secuiesc. Este unul dintre chefii care predă cursuri de gastronomie amatorilor, dar și profesioniștilor interesați de mâncarea din Harghita. Am pregătit, pentru început, trei boțuri, un fel de bulz reinterpretat.

Ilyés Levente, bucătar șef: „Este umplut cu brânză de burduf amestecată cu un pic de smântână, să devină mai cremoasă. Un pic de piper și pastă de trufe.”

Trecem și la felul principal: coastă și pulpă de miel în sos de vin alb, una dintre mâncărurile specifice zonei.

Astfel de preparate simple, dar care ascund un buchet impresionant de arome, au convins Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Artă și Turism să acorde județului Harghita titlul de Regiune Gastronomică Europeană în 2027.

Acum, punctele gastronomice locale și restaurantele se pregătesc să primească oaspeți din toată lumea. Dacă au în meniu cel puțin cinci preparate autentice din Harghita, vor fi incluse într-o platformă gastronomică online a județului.

Attila Szász, reprezentantul unui festival gastronomic din Harghita: „Avem o bucătărie hipersezonală. Chiar și în casele noastre, acasă, facem rețete diferite în fiecare săptămână, în funcție de ce avem proaspăt la dispoziție. Sperăm că acest titlu o să ne ofere această șansă, să arătăm lumii ce bucătărie frumoasă avem aici, în Harghita.”