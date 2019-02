Jaf de mii de euro în celebrul sat Viscri. Hoții au furat papuci și șosete

Încălțările și șosetele de lână făcute de femeile din Viscri au devenit atât de valoroase încât au pus ochii pe ele chiar și hoții.

Indivizi necunoscuți au dat o spargere la sediul magazinului destinat turiștilor și au plecat cu marfă în valoare de peste 5 mii de euro.

Păgubite sunt 70 de femei din sat, dintre cele mai amărâte, care au muncit toată iarnă pentru aceste produse. Deocamdată, polițiștii n-au reușit să-i identifice pe suspecți.

Șosetele și papucii de lână se aflau în podul casei în care se află sediul asociației de femei din Viscri. Hoțîi au venit cu căruță, pregătiți să fure cât mai mult. Au smult cu totul un gard, au spart o ușa metalică și au mers țintă în depozitul de marfă de unde au luat ce era mai valoros: 100 de perechi de papuci de paslă și 260 de perechi de șosete dintre cele mai fine.

Tina Bing, vicepreședinta Asociației "Viscri, începe!: "Eu cred că nu putea să fie unul singur. Ce mă miră e că nu a auzit nimeni nimic, a fost ceva gălăgios, să rupi în gard, să spargi ușa cu piciorul... Bănuieli se aud multe în sat dar până acum nimeni nu a dat o informație, încă așteptăm să aibă cineva curajos".

Vecinii de peste drum recunosc că, în noaptea cu pricina, au auzit gălăgie mare și câinii lătrând, dar nici prin cap nu le-a trecut să iasă afară sau măcar să cheme poliția.

Mărioara Samiolă, localnică:

-"Am crezut că e cineva beat, că se ceartă sau se bate dar nu am crezut că se fură...

-Și de ce nu ați chemat poliția?

-Noi... nu te bagi!

-Păi de ce să nu te bagi? Dacă era o bătaie și era un om în dificultate?

-Dumnezeu să îi ajute! Aicea trebuia d-aia ... camera de supraveghere..."

Stocul de papuci și șosete era pregătit pentru în magazinul de artizanat din sat unde, vara, turiștii se îngrămădesc să cumpere suveniruri. Pagubă este a celor 70 de femei din asociație care au muncit toată iarnă să facă marfă din belșug.

Lucrătoare în asociație: "Am avut vreo 20 de perechi. Și acum? Acuma ce să facem, am rămas cu pagubă! E păcât că până acum nu s-o întâmplat așa ceva aici! Dacă poliția nu găsește, noi de unde să știm?!".

Lucrătoare în asociație:

"Ce să zicem, ne-am supărat, ne-am întristat...

- Câte perechi ați avut?

- Vreo 15.

- Și cât e pagubă la dumneavoastră?

- Păi este destul, că numai muncă s-o pui cât faci..."

Localnicii bănuiesc că marfă e deja departe, în Germania, unde se vinde ca pâinea caldă.

Mariana, gestionara magazinului de artizanat: "O pereche de papuci de la 38 la 40, mărimile căutate de femei în Germania se vinde cu 25-30 de euro, o pereche, și șosetele aici la noi sunt 35-40 de lei, iar în Germania sunt 7-8 euro".

Papucii și șosetele de la Viscri au devenit celebre odată cu satul de care se leagă și numele Prințului Charles.

Moștenitorul coroanei britanice are aici o proprietate pe care o vizitează anual. Prințul a contribuit activ la salvarea comunității, a tradițiilor și meșteșugurilor locale.

