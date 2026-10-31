Alarma s-a dat joi, când mama copiilor s-a întors cu animalele la stână și l-a găsit acasă doar pe cel mai mic dintre copii - al patrulea din familie.

Mama: „A venit copilul la mine tot plângând și a zis: "Mami, mami, hai că au plecat copiii, hai că au plecat copiii! A venit cineva după copii și i-a dus". A trebuit să sun la 112”.

Concubinul mamei: „De atunci nu am mai știut absolut nimic de ei”.

Corespondent PRO TV: „Cei trei copii se aflau în această zonă când au fost văzuți ultima dată de mamă. De aici, nu este clar ce s-a întâmplat, iar polițiștii verifică dacă au plecat singuri ori i-ar fi luat altcineva”.

Femeia locuiește în județul Sălaj, alături de concubinul ei. Iar cei trei minori dispăruți - doi băieți și o fată - sunt copiii acesteia dintr-o altă relație. Până de curând, ei ar fi locuit cu tatăl, în județul Cluj.

Cunoștință a tatălui copiilor: „De o săptămână, mama lor i-a cerut și eu, împreună cu tatăl lor, i-am dus. Poliția aseară a fost la el și a vorbit cu el. L-a întrebat dacă nu știe ceva, iar el susținea că nu știe nimic”.

Autoritățile au extins căutările și ieri au emis un mesaj RO-Alert.

IPJ Sălaj – Alexandra Nicorici, purtător de cuvânt IPJ Sălaj: Într-o primă etapă sunt direcționați polițiști din cadrul celei mai apropiate unități de poliție. Mecanismul RO-Alert a fost activat la momentul oportun”.

Oamenii legii continuă să-i caute pe cei doi băieți, de 11, respectiv 13 ani, dar și pe sora lor, de 12 ani. Oricine are informații despre ei, e rugat să sune la 112.

Traian Morar, plutonier adjutant-șef în rezervă: „La persoanele adulte trebuie să treacă, dacă e o plecare voluntară... 24 sau 48 de ore. Dar la copiii minori, la copii e de îndată, se fac demersuri pentru căutarea lor”.

Gabriela Groza, avocat, psiholog expert judiciar: „Primele ore sunt importante și în situația în care copiii voluntar au plecat, dar pot fi într-o situație de risc în privința condițiilor meteorologice, a locului unde sunt, animalelor care pot să-i atace sau a altor situații de risc care pot apărea”.