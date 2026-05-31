Plajele au devenit rapid neîncăpătoare, iar oamenii s-au bucurat din plin de soare, plimbări pe faleză și mese relaxate la terasele și restaurantele pline de viață.

Așa arăta la prânz faleza Cazinoului din Constanța, cu mii de oameni ieșiți la plimbare, într-o atmosferă relaxată de vacanță, în prag de vară.

Fată: „Ne bucurăm din plin de natură, de soare și de începutul de vară. Nu mă așteptam să fie atât de aglomerat, dar pare că toată lumea se bucură.”

Femeie: „Am venit din Elveția exact pentru minivacanța asta. Începe să semene cu afară. Îmi place Cazinoul, este o surpriză foarte plăcută. De mult așteptam să vin aici să văd ceva frumos amenajat.”

Marea turcoaz a încântat privirile, iar briza a completat peisajul.

Fată: „Foarte multă lume, destul de veseli. Mă bucură mult soarele, căldura, chiar am un vibe foarte bun.”

Alții s-au oprit să mănânce la terasele și restaurantele din zonă.

Florin Bătârșău, administrator terasă: „Ne ajută din nou vremea bună, turiștii au venit la mare, se simte atmosfera de sărbătoare, se simte vacanța în aer.”

Iar în Portul Tomis, turiștii și trecătorii au fost invitați la o paradă a mașinilor tunate.

Helenis Tulică, organizator eveniment mașini tunate: „Le place foarte mult, sunt pasionați sau îi încântă cel puțin modificările de la mașini, ca drept dovadă vin cu cei mici, fac poze.”

Cei care au preferat să lase plimbările pentru altă dată și-au petrecut ziua pe plajă.

Bărbat: „Nu am venit pentru bronz, am venit doar așa, să vedem marea, să bem o cafea. Am ajuns pe la 10 jumate și plecăm diseară, după masă.”

Femeie: „Eu am convins soțul, căci îmi tot promite de ceva vreme și am zis că e momentul. E cam rece apa, am intrat un picuț, dar nu e de baie.”

Mulți turiști și-au prelungit șederea la mare și în a doua zi de Rusalii.