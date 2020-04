Înmormântare cu peste 100.000 de oameni, în ciuda pandemiei de coronavirus. Ce a urmat

Mai mult de 100.000 de persoane au ignorat pericolul la care se puteau expune, pentru a participa la înmormântarea unui cleric cunoscut din regiune, transmite Mirror.

Înmormântarea s-a petrecut în districtul Brahmanbaria, în apropiere de capitala Bangladeshului.

„Le-am impus tuturor cetățenilor din șapte sate să stea acasă timp de 14 zile, pentru a putea afla dacă cineva a contractat noul virus, după adunare”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

