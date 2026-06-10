Un caz apărut pe internet a declanșat o amplă dezbatere pe rețelele sociale despre siguranța și integritatea mâncării livrate prin platformele de delivery.

Totul a pornit de la un videoclip în care un curier care livrează mâncare pare să guste din comenzile pe care le transportă. În imagini, acesta mănâncă dintr-o comană, o închide la loc și o pune în geanta termoizolantă, apoi continuă traseul pe bicicletă. Deocamdată nu este clar dacă filmarea a fost realizată în Slovacia sau în altă țară, conform tnlive.sk.

Discuțiile s-au amplificat după ce în mediul online a apărut și o postare a unui curier, în care acesta ar fi recunoscut că obișnuiește să guste din mâncarea destinată clienților.

„În fiecare zi iau ceva. Nimeni nu face nimic în privința asta”, ar fi declarat acesta.

Situații în care un curier poate mânca comanda

Dacă un curier îți aduce o comandă este bine să o verifici înainte de a o prelua. Cel mai bine este ca mâncarea să fie atât de bine sigilată încât să nu poată fi deschisă.

Totuși, mâncatul comenzii de către curier nu este întotdeauna ilegal. Acest lucru se întâmplă în cazurile în care clientul, de exemplu, nu ridică comanda.

„Dacă platforma confirmă că o comandă nu a fost preluată de client, curierul poate dispune de acel produs”, explică un livrator citat în discuțiile online.