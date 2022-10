Imagini rare surprinse de NASA cu soarele în timp ce „zâmbește”. Experții avertizează că poate apărea o furtună solară | FOTO

Un satelit NASA a captat o imagine a ceea ce părea a fi un chip fericit de soare. Fotografia a fost făcută la începutul acestei săptămâni.

„Observatorul de dinamică solară de la NASA a surprins soarele „zâmbind.” Văzute în lumina ultravioletă, aceste pete întunecate de pe soare sunt cunoscute ca găuri coronare și sunt regiuni în care vântul solar rapid țâșnește în spațiu", a scris NASA pe Twitter.

Say cheese! ????

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31