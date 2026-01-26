Iar turiștii nu se lasă până nu obțin fotografia perfectă, cu peisajul parcă desprins din povești.

Ascunsă în Munții Apuseni, Cascada de la Vidra se află la mai puțin de o sută de kilometri de Alba Iulia și oferă o priveliște fascinantă, în această perioadă, când temperaturile au scăzut sub zero grade.

Unii spun că este chiar mai frumoasă, înghețată.

Turistă: „Cascada este absolut minunată, mai ales iarna. Cred că este cel mai bun sezon pentru a fi vizitată. Este ușor accesibilă, e o drumeție de 5–10 minute, chiar și pe zăpadă. Este minunat să ajungeți aici.”

Turistă: „Cascada mi se pare remarcabilă, iar în cadrul decorului de iarnă mi se pare și mai frumoasă. Este superbă. Noi am venit din Timișoara, în zonă, cu un grup de prieteni și am zis că nu trebuie să o ratăm.”

Turist: „Este una dintre cele mai frumoase din Munții Apuseni, în special iarna. Coloritul ei, gheața, totul este spectaculos.”

Turistă: „Este una dintre cele mai frumoase cascade, dar cu deosebire în timpul iernii, când este frig și se formează țurțuri de gheață.”

Peisajul de basm îi face pe turiști să piardă șirul fotografiilor.

Cristian Ciobotărescu, ghid turistic: „Aceste forme de apă înghețată atrag numeroși turiști care vin să facă fotografii. Vin de departe, în zonă, pentru a putea ajunge aici, în comuna Vidra, și a avea această experiență, o adevărată feerie de cleștar.”

