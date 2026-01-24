Energia astrală activează visurile, intuiția și dorința de acțiune, oferind fiecărui nativ oportunități de transformare în plan personal, profesional și sentimental.

Horoscop Berbec săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Săptămâna începe cu un eveniment important, respectiv intrarea lui Neptun în Berbec, pe 26 ianuarie 2026. Energia lui Neptun îi va face pe Berbeci să devină mult mai sensibili și mai atenți la visurile lor. Vor simți o nevoie puternică să schimbe și să lase în urmă vechea imagine, căutând să fie mai sensibili.

Marți, pe 27 ianuarie, situația devine intensă în cercul de prieteni. Marte, guvernatorul Berbecilor, ajunge lângă Pluton, iar nativii pot avea parte de discuții aprinse sau schimbări radicale în planurile de viitor. Este un moment în care vor să dețină controlul, dar este necesar să aibă grijă la cum își folosesc cuvintele.

Totuși, în partea a doua a săptămânii, atmosfera se armonizează, odată cu conjuncția formată între Mercur și Venus, care se întâlnesc în zona socială, aducând vești bune, invitații la evenimente sau discuții plăcute cu persoana iubită sau prietenii.

Sfârșitul săptămânii îi găsește pe Berbeci cu dispoziție de a petrece mai mult în familie, să se ocupe de treburile administrative ale casei sau să aibă o întâlnire cu părinții.

Duminică, 1 februarie are loc o Lună Plină în Leu, care luminează zona iubirii și creativității, aducând momente de bucurie maximă, o reușită a unui copil sau finalizarea unui proiect, care le-a adus multă implicare. De asemenea, în planul sentimental pot ajunge la concluzii, să încheie etape sau să culeagă roadele unor demersuri privind cucerirea unei persoane.

Horoscop Taur săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Pentru nativii Taur, săptămâna începe cu o schimbare profundă în lumea interioară, odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, pe 26 ianuarie. Această energie îi face pe nativii Taur să fie mult mai introspectivi. Aceștia simt nevoia să se retragă din agitația cotidiană pentru a se reechilibra, devenind mult mai atenți la semnele pe care le primesc în vis sau le transmite intuiția.

Ziua de marți, 27 ianuarie, aduce o tensiune mai mare la locul de muncă. Marte și Pluton se unesc în zona carierei, unde poate avea loc o schimbare bruscă sau nativii pot simți o dorință mare de a prelua controlul asupra unei situații profesionale. Este un moment în care ambiția este la cote maxime, dar trebuie să aibă grijă să nu intre în conflicte cu șefii.

Din fericire, pe 29 ianuarie, Mercur și Venus aduc vești bune, tot din zona carierei, unde se armonizează tonul discuțiilor. Posibil nativii să primească recunoașterea meritelor.

Spre finalul săptămânii, atenția Taurilor se mută către cei apropiați. Pe 30 ianuarie, nativii pot face niște drumuri scurte sau să stea mai mult de vorbă cu rudele.

Săptămâna se încheie pe 1 februarie cu o Lună Plină în Leu care luminează casa familiei, fiind un moment excelent pentru a finaliza o chestiune legată de casă sau pentru a se bucura de o realizare importantă alături de membrii familiei.

Horoscop Gemeni săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Pentru nativii Gemeni, săptămâna începe cu o schimbare în cercul de prieteni, odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, unde aduce o energie visătoare în planurile de viitor. Gemenii vor începe să caute legături mai profunde și se vor simți atrași de persoane care le împărtășesc idealurile. Urmează o perioadă de circa 14 ani în care vor dori să facă parte din grupuri, care îi ajută sau inspiră, dar trebuie să fie atenți să nu idealizeze prea mult pe cei din jur.

Pe 27 ianuarie, spiritul de aventură poate atinge cote maxime. Marte și Pluton se unesc în zona studiilor și călătoriilor, în timp ce Luna se află în zodia lor. Gemenii vor simți o nevoie uriașă de libertate și de a-și impune ideile. Pot apărea discuții aprinse, legate de convingerile lor, dar energia este una care îi împinge să acționeze cu curaj, mai ales dacă își doresc să facă o schimbare în planul profesional.

Din fericire, pe 29 ianuarie, Mercur și Venus aduc o stare mult mai relaxată, iar Gemenii vor primi vești bune din străinătate. De asemenea, poate reușesc să rezolve o problemă legată de o călătorie sau o chestiune birocratică.

Spre finalul săptămânii, atenția se îndreaptă către sfera financiară și administrarea sumelor pe care le încasează.

Duminică, 1 februarie se formează o Lună Plină în Leu, care luminează zona comunicării, învățării și interacționării cu ceilalți, fiind momentul perfect pentru a purta o discuție importantă, pentru a lua o decizie în urma unor dialoguri care le-au schimbat radical convingerile.

Horoscop Rac săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Pentru nativii Rac, săptămâna începe cu o schimbare majoră în viața profesională odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, pe 26 ianuarie, în casa carierei și succesului. De acum înainte nativii vor căuta să aibă activități care să le aducă satisfacții și încep să viseze la proiecte mari pe care vor să le pună în aplicare.

Pe 27 ianuarie, atmosfera devine destul de tensionată în planul emoțional și financiar odată cu formarea unei conjuncții între Marte și Pluton într-o zonă a hărții astrale, care aduce la suprafață temeri mai vechi sau chestiuni legate de bani. Nativii pot simti o presiune de a rezolva o problemă legată de o datorie sau reeșalonarea unor rate.

Din fericire, pe 29 ianuarie, Mercur și Venus aduc o rază de soare în aceeași zonă și Racii reușesc să poarte o discuție, care să le aducă soluții și rezolvări.

Duminică, pe 1 februarie are loc Luna Plină în Leu, care le activează casa banilor obținuți din muncă proprie, a valorii și stimei de sine. Este un moment excelent de reușită financiară în care pot vedea roadele eforturilor sau pot primi o sumă de bani la care sperau de mult timp.

Horoscop Leu săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Pentru nativii Leu, săptămâna începe cu o deschidere către noi orizonturi odată cu intrarea lui Neptun în Berbec pe 26 ianuarie, nativii privind viața cu mai mult optimism. Unii Lei încep să viseze la călătorii îndepărtate, perfecționare profesională, iar intuiția îi poate ghida către domenii noi de explorare.

Pe 27 ianuarie, atenția se mută pe relații, unde situația poate deveni destul de conflictuală. Marte și Pluton se unesc în zona parteneriatelor, iar Leii pot trece prin discuții intense cu partenerul de cuplu sau cu cei cu care desfășoară activități.

Totuși, pe 29 ianuarie, lucrurile încep să se aranjeze, iar Mercur și Venus se întâlnesc în aceeași casă a relațiilor, aducând înțelegere, rezolvări și armonie prin comunicare.

Săptămâna se încheie cu Luna Plină în Leu din 1 februarie, fenomen astral care îi face pe nativi să strălucească, să fie în centrul atenției și să vadă rezultatele unei schimbări personale la care au lucrat în ultimele luni. De asemenea, se simt puternici, încrezători și gata pentru un nou început.

Horoscop Fecioara săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Pentru nativii Fecioară săptămâna începe cu o schimbare în modul în care își gestionează resursele financiare și emoțiile adânci. Este vorba de intrarea lui Neptun în Berbec pe 26 ianuarie, care le aduce energie și îi face mult mai intuitivi când vine vorba de administrarea banilor proveniți din alte surse decât salariile.

Marți, pe 27 ianuarie, atmosfera de la locul de muncă devine foarte intensă odată cu formarea conjuncției dintre Marte și Pluton. Pe de altă parte, Luna se află în casa carierei. Fecioarele pot simți o presiune de la șefi sau chiar pot intra în conflicte cu aceștia sau cu unii dintre colegi.

Din fericire, pe 29 ianuarie, Mercur și Venus se întâlnesc în aceeași casă a muncii, aducând soluții ingenioase și o colaborare mult mai armonioasă, fiind un moment bun să facă pace cu cei cu care au avut discuții sau schimburi de idei în contradictoriu.

Spre finalul săptămânii, atenția se mută către relaxare și viața socială. Posibil unii dintre nativi să iasă cu prietenii sau să facă planuri pe termen lung.

Duminică, pe 1 februarie are loc Lună Plină în Leu, care se formează în casa subconștientului, frământărilor interioare și trecutului. Este un moment de eliberare emoțională în care nativii simt nevoia să se odihnească, să se re echilibreze, să lase în urmă persoanele și situațiile care nu-i mai ajută în evoluție.

Horoscop Balanță săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Săptămâna începe cu o schimbare importantă în modul în care nativii Balanță privesc relațiile odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, din 26 ianuarie. De acum înainte Balanțele vor căuta o legătură mult mai profundă, aproape de suflet cu partenerul de viață sau cu cei cu care colaborează.

Marți, pe 27 ianuarie, pasiunea și creativitatea vor fi la cote maxime, iar Marte și Pluton se unesc în Vărsător, în sfera distracției, iubirii și aventurilor romantice, în timp ce Luna îi îndeamnă pe nativi să privească lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Balanțele pot simți impulsul de a se implica total într-o poveste de dragoste sau într-un proiect creativ. Totuși, trebuie să fie atenți să nu devină prea insistenți.

Din fericire, joi, pe 29 ianuarie, Mercur și Venus se întâlnesc în aceeași zonă, aducând momente romantice, mesaje frumoase și declarații de dragoste.

Pe 1 februarie are loc o Lună Plină în Leu, care se formează în casa prietenilor, fiind un moment care aduce încheieri, concluzii sau culegerea roadelor unor proiecte la care nativii au lucrat o perioadă mai mare de timp.

Horoscop Scorpion săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Pentru nativii Scorpion, săptămâna începe cu o schimbare în ce privesc activitățile profesionale, rutina zilnică odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, pe 26 ianuarie. De acum înainte Scorpionii vor trece la acțiune și vor căuta o activitate care să le aducă mai mult sens, să facă ceva ce le place și să pună accent pe starea de bine, eliminând suprasolicitarea și volumul mare de muncă.

Marți, 27 ianuarie, atmosfera devine mai intensă în familie și cămin odată cu formarea unui aspect strâns între Marte și Pluton în zona casei. Scorpionii vor simți nevoia să facă schimbări radicale în locuință sau pot iniția discuții aprinse pentru a clarifica anumite lucruri din trecut.

Totuși, pe 29 ianuarie, situația se mai liniștește, iar Mercur și Venus se întâlnesc în aceeași zonă a familiei, aducând armonie și bucuria de a sta cu cei dragi.

Pe 1 februarie are loc o Lună Plină în Leu în casa carierei și reputației profesionale. Este momentul de glorie al Scorpionilor în care le este recunoscută munca și finalizează cu succes un proiect. De asemenea, se simt mândri de realizările lor, ajung la niște concluzii sau se încheie niște etape importante din viața lor.

Horoscop Săgetător săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Pentru nativii Săgetător, intrarea lui Neptun în Berbec, pe 26 ianuarie, în casa iubirii, creativității, copiilor și valorificării talentelor le va aduce, în următorii ani, momente de inspirație în care vor vedea iubirea cu alți ochi, se vor bucura de viață, de pasiuni, de timpul petrecut cu copiii sau cu persoanele dragi.

Marți, pe 27 ianuarie, discuțiile cu cei din jur pot deveni puțin mai aprinse. Aspectul strâns format între Marte și Pluton în casa comunicării îi poate face pe nativi Săgetător să spună lucruri într-un mod foarte direct care poate strica relațiile.

Din fericire, pe 29 ianuarie, situația se mai schimbă odată cu formarea unui aspect strâns între Mercur și Venus, care se întâlnesc în aceeași zonă a comunicării, aducând vești bune, discuții productive, care lămuresc orice neînțelegere prin diplomație.

Duminică, pe 1 februarie are loc o Lună Plină în Leu, în zona călătoriilor, cunoașterii și explorării. Este momentul perfect pentru o reușită legată de un curs, o călătorie mult visată, care se poate concretiza sau o noutate care le deschide orizonturile și le aduce satisfacții noi.

Horoscop Capricorn săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Pentru nativii Capricorn, săptămâna începe cu o schimbare de atmosferă în viața de familie odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, pe 26 ianuarie. De acum înainte, Capricornii încep să privească relațiile cu membrii familiei cu alți ochi și pot simți nevoia să schimbe ceva în casă, pentru a crea un spațiu mai cald și primitor unde să se simtă cu adevărat protejați.

Marți, pe 27 ianuarie, atenția se mută pe planul financiar, unde lucrurile devin mai intense odată cu formarea aspectului strâns dintre Marte și Pluton în zona banilor. Nativii pot simți impulsul de a-și mări veniturile sau planul financiar trece prin schimbări bruște legate de cheltuieli.

Din fericire, pe 29 ianuarie, Mercur și Venus aduc vești bune în zona banilor. Capricornii primesc o soluție financiară, un mic bonus sau gestionează mult mai bine cheltuielile.

Pe 1 februarie se formează o Lună Plină în Leu în casa asociată intereselor financiare, a banilor proveniți din alte surse decât salariile, privind o transformare profundă a relației de cuplu. Este un moment excelent pentru a încheia o discuție despre o datorie, o moștenire sau pentru a vedea cum se așează lucrurile într-o investiție pe care o fac alături de partener sau alt membru al familiei.

Horoscop Vărsător săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Pentru nativii Vărsător, săptămâna începe cu o schimbare în modul în care nativii comunică și gândesc odată cu intrarea lui Neptun în Berbec, pe 26 ianuarie.

De acum înainte, nativii vor deveni mult mai intuitivi și vor simți că pot înțelege lucrurile dincolo de cuvinte. Discuțiile cu cei din jur capătă o notă mai blândă, iar ideile lor devin pline de inspirație.

Pe 27 ianuarie, Marte și Pluton se întâlnesc în casa personalității nativilor Vărsător, oferindu-le o forță incredibilă și o dorință uriașă de a schimba totul în viața lor. Se simt capabili să mute munții din loc, dar trebuie să fie atenți să nu devină prea autoritari cu cei cu care interacționează și care nu pot ține pasul cu ei.

Din fericire, pe 29 ianuarie, Mercur și Venus se întâlnesc în Varsator, aducându-le farmec, fiind o zi perfectă pentru a cuceri prin vorbe sau pentru a primi complimente și atenție din partea celor din jur.

Duminica, pe 1 februarie are loc Luna Plină în Leu, care se formează în casa relațiilor. Este un moment de maximă importanță în viața de cuplu sau în colaborările profesionale. Nativii pot încheia o relație, o colaborare, să ajungă la niște concluzii, să se lămurească de niște lucruri sau să sărbătorească o reușită deosebită alături de persoana iubită.

Horoscop Pești săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Pentru nativii Pești, săptămâna începe cu intrarea lui Neptun în Berbec pe 26 ianuarie în sectorul banilor, valorilor și stimei de sine. Peștii vor observa, în perioada următoare, că se vor baza mai mult pe intuiție și valorificarea abilităților pentru a-și mări veniturile. Deși pot apărea momente de confuzie, vor învăța să atragă resurse prin metode creative punând preț pe valorile lor.

Marți, pe 27 ianuarie, unii dintre nativi pot simți o neliniște interioară greu de explicat pentru că aspectul strâns dintre Marte și Pluton dinamizează sectorul subconștientului, frământărilor interioare și introspecției.

Pe 29 ianuarie, Mercur și Venus își unesc forțele în aceeași casă a izolării și universului interior, fiind o zi excelentă pentru iertare sau pentru a primi un semn, care să-i ajute să facă pace cu trecutul.

Duminică, pe 1 februarie se formează o Lună Plină în Leu, în zona muncii și sănătății. Este momentul în care Peștii pot vedea rezultatele eforturilor depuse la serviciu, pot finaliza cu succes o activitate sau să găsească echilibrul între muncă și odihnă.

