Horoscopul oferă indicii despre energia astrală care influențează relațiile, cariera și deciziile de zi cu zi, ajutându-te să privești cu mai multă claritate spre ceea ce urmează.

Horoscop Berbec săptămâna 6 - 12 iulie 2026

Săptămâna debutează pentru nativii Berbec cu senzația că au prea multe sarcini pe umeri.

În prima parte a săptămânii, tensiunea dintre Soare și Saturn din semnul lor îi poate face să se simtă prinși între nevoile celor dragi și proiectele personale. Pentru a depăși acest moment, nativii trebuie să traseze limite și să nu încerce să rezolve singuri toate problemele casei.

Pe 7 iulie, mișcarea retrogradă a lui Neptun aduce un moment de trezire interioară. Vălul iluziilor se ridică, obligându-i să privească realitatea și să renunțe la un proiect sau o dorință pe care au idealizat-o.

La mijlocul săptămânii, atenția se mută pe planul financiar, unde pot să apară tensiuni legate de bani sau de un proiect de grup.

Totuși, intrarea lui Venus în Fecioară, pe 9 iulie, îi ajută pe Berbeci să își reorganizeze munca eficient. A doua zi, contextul astral le aduce soluții practice și vești bune legate de administrarea unui buget.

Finalul săptămânii este imprevizibil, declanșând o avalanșă de idei, întâlniri sau decizii luate sub impulsul momentului. Însă duminică, situația se limpezește, ajutându-i să ia o hotărâre fermă legată de viața de familie.

Horoscop Taur săptămâna 6 - 12 iulie 2026

Săptămâna începe cu nevoia de a rezolva chestiuni din trecut. De asemenea, suprasolicitarea își spune cuvântul, iar comunicarea poate avea de suferit. Este posibil să apară și unele evenimente neprevăzute în timpul unor deplasări sau situații care să necesite o reorganizare a timpului.

Din 7 iulie, odată cu intrarea lui Neptun în mișcare retrogradă, se vor clarifica anumite relații de prietenie, unii nativi alegând să se distanțeze de anumite persoane.

Ambițiile profesionale cresc la mijlocul săptămânii. Se cere o mai mare atenție în modul în care interacționează, în special cu superiorii, pentru că Taurii au tendința să își impună prea mult părerile.

Din fericire, intrarea lui Venus, guvernatoarea lor, în Fecioară, pe 9 iulie, restabilește echilibrul, aducându-le o doză de creativitate și farmec personal.

Pe 10 iulie, influențele astrale armonioase favorizează semnarea unor documente importante sau finalizarea unor negocieri avantajoase.

Spre sfârșitul săptămânii, atenția se îndreaptă către sectorul financiar. Apar cheltuieli bruște sau, dimpotrivă, o idee ingenioasă de a face bani rapid. Contextul astral este ajutat și de aspectul strâns dintre Soare și Mercur, care dinamizează comunicarea, restabilind ordinea mentală și facilitând discuții lămuritoare și decizii înțelepte.

Horoscop Gemeni săptămâna 6 - 12 iulie 2026

Săptămâna debutează cu o atitudine mai fermă pentru nativii Gemeni. În primele zile, aspectele astrale tensionate îi forțează să impună limite în grupul de prieteni și să gestioneze mult mai responsabil un buget.

Continuând în aceeași notă, pe 7 iulie, mișcarea retrogradă a lui Neptun vine ca o trezire la realitate în plan social, ajutându-i să vadă exact unde și-au făcut iluzii în privința unor persoane din anturaj sau a unor planuri de viitor.

Ziua de 9 iulie aduce la suprafață anumite emoții ascunse sau nemulțumiri, context astral dizarmonic care reactivează o serie de neliniști interioare.

Din fericire, intrarea lui Venus în zodia Fecioarei, tot pe 9 iulie, restabilește echilibrul, aducând armonie și dorința de a face ordine în viața de familie.

Pe 10 iulie, Gemenii primesc găsesc soluții practice pentru a-și spori veniturile.

Sfârșitul de săptămână este extrem de dinamic și îi plasează în centrul atenției, mai ales că energia combinată a mai multor planete în propriul lor semn le aduce curajul de a face schimbări radicale de imagine sau de atitudine.

Duminică, aspectul strâns dintre Mercur și Soare le aduce o idee excelentă pentru consolidarea stabilității financiare.

Horoscop Rac săptămâna 6 - 12 iulie 2026

Săptămâna începe cu o presiune resimțită puternic de nativii Rac, pentru că aspectele astrale tensionate aduc unele blocaje sau limitări în plan profesional. Din acest motiv, Racii sunt nevoiți să își apere poziția în fața superiorilor, dând dovadă de maturitate și diplomație.

Pe 7 iulie, mișcarea retrogradă a lui Neptun îi ajută să își revizuiască anumite principii de viață sau convingeri care nu mai sunt de actualitate.

La mijlocul săptămânii pot apărea provocări în anturaj mai ales că un context astral dizarmonic anunță tensiuni sau mici lupte de putere într-un proiect de grup.

Totuși, intrarea lui Venus în Fecioară, pe 9 iulie, îmbunătățește comunicarea, ajutându-i să devină mult mai practici. A doua zi, influențele astrale favorabile le aduc sprijinul unui prieten de încredere sau o soluție utilă.

Spre finalul săptămânii, nativii simt nevoia să se retragă din agitația cotidiană. Energia imprevizibilă a mai multor planete le poate aduce revelații bruște sau o stare de agitație interioară. Săptămâna se încheie excelent cu aspectul strâns dintre Mercur și Soare, format în zodia lor, care le oferă o claritate mentală excepțională și determinarea de a lua decizii bune pe termen lung.

Horoscop Leu săptămâna 6 - 12 iulie 2026

Săptămâna debutează cu unele limitări și cu nevoia de introspecție pentru nativii Leu.

În primele zile, aspectele astrale tensionate pot aduce amânări legate de călătorii sau de intrarea în posesia unor acte. Planurile nativilor Leu pot fi încetinite de tot felul de reguli stricte sau proceduri externe.

Pe 7 iulie, mișcarea retrogradă a lui Neptun clarifică o situație legată de administrarea unor bani sau bunuri, înlăturând orice confuzie.

La mijlocul săptămânii, cariera devine punctul central. Un context astral dizarmonic indică posibile provocări în relația cu o persoană cu autoritate sau o decizie dificilă legată de un parteneriat. Din fericire, intrarea lui Venus în zodia Fecioarei, pe 9 iulie, le vine în ajutor, stabilizând planul financiar, iar a doua zi, influențele astrale favorabile facilitează o negociere avantajoasă.

Finalul săptămânii este dinamic în plan social. Energia imprevizibilă a planetelor din Gemeni le poate aduce un proiect spontan, cunoștințe noi sau o ieșire neplanificată.

Duminică, aspectul strâns dintre Mercur și Soare îi îndeamnă să își asculte intuiția pentru a rezolva definitiv o problemă din trecut.

Horoscop Fecioară săptămâna 6 - 12 iulie 2026

Săptămâna debutează cu responsabilități financiare și cu nevoia de a face ordine în buget.

În primele zile, aspectele astrale tensionate îi obligă pe nativii Fecioară să gestioneze cu multă prudență bani și cheltuielile.

Pe 7 iulie, mișcarea retrogradă a lui Neptun risipește iluziile legate de resursele deținute cu partenerul sau alte persoane, arătându-le clar pe ce sprijin financiar și emoțional se pot baza cu adevărat.

Mijlocul săptămânii aduce un context astral dizarmonic ce anunță un disconfort la locul de muncă din cauza volumului mare de sarcini. Totuși, pe 9 iulie, un suflu nou apare odată cu intrarea lui Venus în propriul lor semn, schimbând complet dinamica. Fecioarele devin fermecătoare, atrag oportunități și aprecieri din partea celor din jur.

Pe 10 iulie, nativii primesc vești bune legate de un curs, o colaborare sau un proiect de viitor.

Spre sfârșitul săptămânii, cariera ia avânt, printr-o propunere sau o ofertă de muncă surprinzătoare, care le poate aduce o schimbare bruscă de direcție. De asemenea, susținerea primită de la Mercur și Soare le clarifică statutul într-un proiect de grup, oferindu-le o nouă perspectivă.

Horoscop Balanță săptămâna 6 - 12 iulie 2026

Săptămâna începe cu un test de maturitate în relațiile nativilor Balanță.

În primele zile, aspectele astrale tensionate aduc o presiune uriașă, nativii simțindu-se prinși între cerințele din carieră și nevoile partenerului de viață. Pentru a menține echilibrul, Balanțele trebuie să stabilească limite.

Pe 7 iulie, mișcarea retrogradă a lui Neptun aduce revelații importante în plan relațional. Vălul iluziilor se ridică, ajutându-i să vadă cu luciditate dinamica din relația de cuplu sau dintr-o colaborare profesională.

La mijlocul săptămânii, apar provocări în plan material din cauza unui context astral dizarmonic care anunță discuții aprinse despre o investiție, un credit sau gestionarea unor resurse comune. Totuși, intrarea lui Venus, guvernatoarea lor, în zodia Fecioarei, pe 9 iulie, îi îndeamnă la reechilibrare fizică și emoțională, departe de agitația cotidiană.

Pe 10 iulie, influențele astrale favorabile susțin aprobarea unei cereri financiare sau a unui împrumut.

Finalul săptămânii vine cu o dorință de libertate, iar contextul astral poate declanșa nevoia de a pleca brusc într-o călătorie sau de a explora un domeniu complet nou. De asemenea, tandemul dintre Mercur și Soare aduce claritate mentală și favorizează o serie de discuții decisive cu superiorii.

Horoscop Scorpion săptămâna 6 - 12 iulie 2026

Săptămâna debutează cu un ritm de muncă solicitant. Astfel, în primele zile, aspectele astrale tensionate pot aduce blocaje administrative sau o oboseală fizică accentuată. Nativii Scorpion sunt nevoiți să își prioritizeze sarcinile și să evite suprasolicitarea.

Pe 7 iulie, mișcarea retrogradă a lui Neptun le aduce revelații legate de starea de sănătate și rutină, ajutându-i să elimine un obicei nesănătos sau să privească mult mai clar o situație confuză de la locul de muncă.

La mijlocul săptămânii, apar provocări în plan relational și posibile lupte de orgolii în cuplu sau în asocierile profesionale.

Totuși, intrarea lui Venus în Fecioară, pe 9 iulie, le aduce sprijin prin intermediul prietenilor și le armonizează viața socială.

Pe 10 iulie, influențele astrale favorabile ajută la clarificarea unor neînțelegeri în relație sau în colaborările profesionale.

Spre sfârșitul săptămânii, planul financiar devine imprevizibil. Contextul astral anunță o cheltuială neprevăzută sau o răsturnare de situație într-un context material.

Duminică, aspectul strâns dintre Mercur și Soare le oferă răspunsuri și o direcție precisă privind un demers birocratic, o călătorie sau un schimb de experiență profesional.

Horoscop Săgetător săptămâna 6 - 12 iulie 2026

Săptămâna începe cu o stare de nemulțumire cauzată de restricții materiale. În primele zile, aspectele astrale tensionate aduc un conflict între obligațiile financiare presante și dorința de a se bucura de viață, nativii Săgetător fiind nevoiți să renunțe la o cheltuială.

Pe 7 iulie, mișcarea retrogradă a lui Neptun aduce o trezire la realitate în plan sentimental, ajutându-i să evalueze mult mai clar o situație și să renunțe la așteptările idealizate.

Pe 9 iulie, un context astral dizarmonic poate aduce divergențe de opinie în comunicarea cu colegii sau colaboratorii. Din fericire, intrarea lui Venus în Fecioară, în aceeași zi, marchează o perioadă favorabilă pentru consolidarea imaginii profesionale.

Pe 10 iulie, contextul astral aduce eficiență maximă și rezolvarea unor chestiuni financiare.

Finalul săptămânii este exploziv în sectorul parteneriatelor, mai ales că poate declanșa decizii bruște în cuplu sau propuneri de colaborare neașteptate.

Săptămâna se încheie cu decizii financiare datorită aspectului strâns dintre Mercur și Soare, care le oferă o viziune clară asupra unor investiții importante.

Horoscop Capricorn săptămâna 6 - 12 iulie 2026

Săptămâna debutează cu conflicte în viața personală. În primele zile, aspectele astrale tensionate îi solicită pe nativii Capricorn să își asume responsabilități legate de familie sau de partenerul de viață, marcând un moment decisiv.

Pe 7 iulie, mișcarea retrogradă a lui Neptun aduce claritate în plan domestic, ajutându-i pe Capricorni să înțeleagă mai bine dinamica din familie sau să rezolve o situație legată de o proprietate.

Mijlocul săptămânii aduce câteva încurcături. Pe 9 iulie, un context astral tensionat poate scoate la iveală dificultăți legate de o investiție sau de modul în care își pun în valoare un talent. Din fericire, intrarea lui Venus în Fecioară, în aceeași zi, le readuce optimismul și interesul pentru dezvoltare intelectuală, călătorii sau studiu.

Pe 10 iulie, influențele astrale favorabile susțin un dialog constructiv în cuplu.

Spre sfârșitul săptămânii, apar schimbări rapide la locul de muncă. O veste neașteptată sau o reorganizare a sarcinilor le poate da peste cap rutina zilnică.

Săptămâna se încheie cu o viziune clară asupra priorităților. Datorită aspectului strâns dintre Mercur și Soare, nativii reușesc să pună punct chestiunilor nerezolvate din afaceri sau parteneriate, luând decizii ferme.

Horoscop Vărsător săptămâna 6 - 12 iulie 2026

Săptămâna începe cu unele obstacole de natură administrativă sau de comunicare.

În primele zile, aspectele astrale tensionate le impun nativilor Vărsător să fie extrem de organizați, riguroși în declarații și atenți la documente.

Pe 7 iulie, mișcarea retrogradă a lui Neptun elimină incertitudinile sau așteptările nerealiste din planul comunicării, ajutându-i să vadă mult mai clar intențiile celor din jur și să renunțe la promisiunile fără acoperire.

Mijlocul săptămânii aduce emoții în viața personală. Pe 9 iulie, un context astral dizarmonic poate provoca tensiuni sau lupte de putere cu un membru al familiei, adesea legate de bani. Însă, intrarea lui Venus în Fecioară, în aceeași zi, îi ajută să abordeze cu pragmatism bugetul comun, creditele și datoriile.

Pe 10 iulie, influențele astrale favorabile le oferă randament maxim și soluții excelente în organizarea sarcinilor zilnice.

Finalul săptămânii este marcat de creativitate. Energia imprevizibilă a planetelor le aduce idei nonconformiste, o pasiune bruscă sau o dorință irezistibilă de a-și exprima originalitatea. Săptămâna se încheie excelent, ajutându-i să clarifice detaliile unui contract nou, ale unui proiect profesional sau ale programului de muncă.

Horoscop Pești săptămâna 6 - 12 iulie 2026

Săptămâna debutează cu nevoia unei gestionări riguroase a resurselor proprii. În primele zile, aspectele astrale tensionate atrag atenția asupra unei limitări financiare, forțându-i pe nativii Pești să își structureze mai atent cheltuielile.

Pe 7 iulie, mișcarea retrogradă a lui Neptun aduce o perspectivă realistă, dizolvând iluziile legate de o sursă de venit sau de statutul profesional. Deși poate părea un moment dificil, această claritate le permite să pună baze mai solide pentru viitor.

La mijlocul săptămânii, atenția se mută pe relații. Pe 9 iulie, pot apărea tensiuni în anturaj sau la locul de muncă, însă intrarea lui Venus în Fecioară aduce, în aceeași zi, capacitatea de a rezolva orice conflict prin dialog și pragmatism, atât în cuplu, cât și în parteneriatele profesionale.

Pe 10 iulie, această deschidere facilitează comunicarea sinceră a sentimentelor sau identificarea unei oportunități financiare.

Spre sfârșitul săptămânii, energia se concentrează pe viața de familie. Nevoia de reorganizare a spațiului de locuit devine prioritară, reflectând dorința de stabilitate. Săptămâna se încheie cu o decizie majoră. Datorită aspectului dintre Mercur și Soare, Peștii reușesc să găsească o rezolvare pentru problemele sentimentale sau pentru relația cu copiii, alegând drumul care le oferă stabilitatea necesară pe termen lung.