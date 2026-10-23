Pe 23 octombrie 2026, Soarele intră în Scorpion și deschide o etapă în care atenția se îndreaptă către aspectele mai puțin vizibile ale vieții. Dacă perioada Balanței a favorizat negocierile, cooperarea și găsirea unor soluții de compromis, sezonul Scorpionului mută accentul pe ceea ce se întâmplă în profunzime, dincolo de aparențe și de explicațiile de suprafață.

Până pe 22 noiembrie, interesul pentru motivațiile personale, relațiile apropiate și deciziile cu efecte pe termen lung devine mult mai pronunțat. Apar întrebări legate de încredere, loialitate, control și disponibilitatea de a accepta schimbările necesare. Anumite situații cer discreție, în timp ce altele nu mai suportă amânare și își primesc răspunsurile.

De asemenea, energia Soarelui în Scorpion aduce o concentrare asupra resurselor financiare comune și a modului în care este exercitat controlul. În plan relațional, promisiunile își pierd valoarea în lipsa unor fapte concrete. Vitalitatea specifică acestui tranzit este direcționată către eliminarea a tot ceea ce nu mai funcționează, nativii lăsând în urmă situațiile și relațiile care îi consumă.

Ce schimbări aduce sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie.

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, următoarea perioadă aduce o concentrare asupra creditelor, taxelor, economiilor comune și obligațiilor financiare. Nativii clarifică detaliile unor înțelegeri și stabilesc modul de împărțire a cheltuielilor. În relațiile apropiate, subiectele evitate până acum sunt abordate direct. Clarificarea așteptărilor previne complicațiile și asigură luarea unor decizii fundamentate.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru nativii Taur, Soarele în Scorpion aduce energie și concentrare în relațiile de cuplu și în parteneriatele profesionale. Atenția se îndreaptă asupra dinamicii cu ceilalți, iar nativii aduc în lumină modul în care sunt împărțite responsabilitățile. Întreaga energie a perioadei este investită în discuții despre viitorul comun, mai ales acolo unde există interese diferite. Vitalitatea acestui tranzit îi determină pe Tauri să abordeze subiecte incomode și să impună condiții clare în orice colaborare.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, Soarele în Scorpion direcționează energia către activitatea profesională și responsabilitățile cotidiene. Nativii își concentrează voința pe eficientizarea muncii și implementează metode de lucru pentru a gestiona mai ușor sarcinile suplimentare. Vitalitatea este folosită pentru eliminarea acelor activități care le consumă timpul fără să aducă rezultate. În paralel, atenția se mută asupra sănătății și pe eliminarea obiceiurilor zilnice care le epuizează resursele fizice.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, Soarele în Scorpion direcționează energia către viața sentimentală, relația cu copiii și proiectele personale. Nativii se implică în relația de cuplu și alocă timp pentru dezvoltarea unei activități creative. În plan afectiv, intențiile sunt aduse la lumină și clarificate direct, eliminând orice diferență între așteptări și realitate. Vitalitatea specifică acestui tranzit le oferă curajul și forța necesară pentru a acționa și a relansa proiectele amânate anterior din lipsă de resurse.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, Soarele în Scorpion concentrează întreaga vitalitate asupra căminului și a legăturilor de familie. Energia perioadei este direcționată către reparații, reorganizarea spațiului de locuit și decizii privind administrarea unor bunuri. În familie, nativii distribuie responsabilitățile mult mai clar, eliminând sursa nemulțumirilor acumulate în ultima perioadă. În paralel, Leii trasează o graniță față de presiunile profesionale și nu mai permit problemelor de la muncă să le invadeze liniștea din spațiul intim.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, Soarele în Scorpion direcționează energia către comunicare, decizii și interacțiunile de zi cu zi. Informațiile sunt verificate cu rigoare înainte de luarea unor decizii importante. Negocierile, contractele, examenele și demersurile administrative captează întreaga concentrare, iar nativii impun soluții pentru neînțelegerile din trecut. În relațiile cu rudele sau cu persoanele din cercul apropiat, dialogul este bazat pe exprimarea clară a intențiilor.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, Soarele în Scorpion concentrează întreaga energie asupra veniturilor, cheltuielilor și administrării resurselor personale. Nativii vizează oportunitățile profesionale mai bine remunerate, renegociază condițiile financiare și elimină cheltuieli care nu sunt neapărat necesare. În același timp, își definesc valoarea muncii și cer să fie recompensați pe măsură. Deciziile financiare luate sub acest tranzit asigură stabilitate pe termen lung.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, prezența Soarelui în propriul semn direcționează întreaga energie către inițiativa personală și planurile proprii. Nativii trec la acțiune: își reafirmă identitatea și lansează proiectele pe care le consideră importante pentru ei. Sub lumina acestui tranzit, stabilesc ce relații și activități merită păstrate pe mai departe. Voința lor se manifestă prin impunerea unor priorități noi și prin luarea unor decizii care reflectă direcția în care aleg să evolueze.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, Soarele în Scorpion direcționează energia spre interior. Nativii se retrag din agitația cotidiană și încheie situațiile neterminate. Proiectele importante avansează acum mult mai bine în culise, fără expunere. Totodată, acest tranzit scoate la lumină acele obligații care le epuizează resursele. Nativii renunță la presiunile exterioare și folosesc energia perioadei pentru odihnă, pregătindu-se pentru o etapă nouă.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, energia perioadei se concentrează asupra relațiilor de prietenie, colaborărilor și obiectivelor pe termen lung. Nativii aleg să investească timp doar în proiectele de grup care aduc rezultate și renunță la asocierile care nu le mai susțin interesele. Legăturile construite pe încredere devin mult mai puternice. Totodată, participarea la inițiative colective le aduce contacte utile și idei pe care încep să le pună în practică.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, energia perioadei se concentrează asupra carierei și a imaginii publice. Nativii preiau responsabilități noi și poartă discuții importante cu superiorii. Tranzitul aduce în prim-plan rezultatul muncii depuse până acum. De asemenea, renunță la proiectele care nu le oferă recunoaștere și iau decizii practice legate de direcția în care merg mai departe. Inițiativele profesionale prind contur acum printr-o planificare atentă.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, energia perioadei se concentrează pe studii, călătorii și extinderea orizonturilor profesionale. Nativii încep un curs nou sau se implică într-un proiect alături de persoane din alte medii. De asemenea, se documentează atent și clarifică toate detaliile practice înainte de a acționa. Prin selectarea informațiilor utile, aleg direcții noi și își conturează planurile pentru lunile următoare.