Adesea promovată ca un ajutor sigur pentru somn, melatonina este un supliment care conține melatonină, un hormon, pe care multe persoane îl pot cumpăra fără rețetă și îl pot lua fără să se gândească prea mult la acest lucru, relatează ScienceAlert.

Însă rezultatele preliminare ale unor cercetări îi îngrijorează pe unii oameni de știință în privința efectelor pe care le-ar putea avea transformarea administrării acestui supliment într-un obicei pe termen lung.

O analiză din 2025, realizată pe adulți care sufereau de insomnie, a asociat prescrierea melatoninei pentru o perioadă mai mare de un an cu un risc crescut de probleme cardiace.

În rândul a peste 130.000 de adulți din mai multe țări, persoanele cărora li s-a prescris melatonină pe termen lung au prezentat un risc mai mare de insuficiență cardiacă și de deces în următorii cinci ani decât cele cărora nu li s-a prescris acest supliment.

Studiul a constatat că persoanele cărora li s-a prescris melatonină pentru mai mult de un an au avut un risc cu 89% mai mare de insuficiență cardiacă pe parcursul a cinci ani și au fost de aproximativ două ori mai susceptibile să moară din orice cauză.

Rezultatele sunt preliminare. Ele nu demonstrează sigur că melatonina provoacă efecte periculoase. Totuși, sugerează că utilizarea sa pe termen lung necesită o analiză mai atentă.

În aprilie 2026, autoritatea de reglementare a medicamentelor din Arabia Saudită a emis o alertă oficială de siguranță privind melatonina și insuficiența cardiacă, după ce a analizat raportările globale de cazuri împreună cu rezultatele studiului. Autoritatea a concluzionat că dovezile disponibile până în acel moment „sugerează existența unei asocieri cauzale”.

Aceasta nu reprezintă o interdicție și nici introducerea unei noi avertizări pe eticheta produsului, dar indică faptul că autoritățile de reglementare încep să ia în serios această posibilitate.

Cu toate acestea, melatonina este considerată, în general, sigură și bine tolerată pentru utilizarea pe termen scurt de către persoanele care nu sunt însărcinate și nu alăptează. Această perioadă înseamnă aproximativ una până la două luni.

„Suplimentele cu melatonină s-ar putea să nu fie atât de inofensive pe cât se presupune în mod obișnuit”, a declarat Ekenedilichukwu Nnadi, cercetător în domeniul medical la SUNY Downstate/Kings County Primary Care din New York.

Un supliment cu melatonină reproduce efectele unui hormon produs în mod natural de creier, care ajută la reglarea ceasului biologic intern al organismului.

Administrarea acestui hormon la sfârșitul zilei îi poate ajuta pe unii oameni să adoarmă și să rămână adormiți.

În cele mai multe țări, suplimentele cu melatonină sunt disponibile fără rețetă, ceea ce înseamnă că oamenii le pot lua fără îndrumare sau supraveghere medicală în ceea ce privește doza ori durata administrării.

O analiză secundară a constatat că persoanele care au luat melatonină mai mult de un an au avut o probabilitate de aproape 3,5 ori mai mare de a fi spitalizate pentru insuficiență cardiacă, în comparație cu persoanele care nu au luat melatonină.

În plus, riscul de deces din orice cauză a crescut de la 4,3% la 7,8% între cele două grupuri.

„Suplimentele cu melatonină sunt considerate pe scară largă o opțiune sigură și «naturală» pentru îmbunătățirea somnului”, a declarat Nnadi.

„Prin urmare, a fost surprinzător să observăm creșteri atât de constante și semnificative ale riscului unor rezultate grave asupra sănătății, chiar și după ce am ținut cont de numeroși alți factori de risc”, a adăugat el.

„Aceste rezultate contestă percepția potrivit căreia melatonina ar fi un tratament cronic lipsit de riscuri și subliniază necesitatea unui studiu prospectiv, cu un grup de control, care să clarifice profilul său de siguranță”, a susținut președintele Federației Spaniole a Societăților de Medicină a Somnului, Carlos Egea.

De exemplu, o serie de cazuri de supradozaj fără urmări fatale în rândul copiilor din Australia a ridicat întrebări cu privire la profilul de siguranță al suplimentului pentru anumite categorii de vârstă.

Produsele cu melatonină pot avea la bază un hormon natural, însă acest lucru nu înseamnă că sunt lipsite de riscuri.

„Dacă studiul nostru va fi confirmat, acest lucru ar putea influența modul în care medicii își consiliază pacienții cu privire la produsele care facilitează somnul”, a declarat Nnadi.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul sesiunilor științifice ale Asociației Americane a Inimii din 2025.