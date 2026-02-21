Horoscop săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026. Previziuni și schimbări pentru toate zodiile

Horoscop Berbec săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 Pentru nativii Berbec săptămâna începe cu preocupări de natură financiară și cu evenimente neprevăzute care pot aduce surprize în buget. Miercuri și joi sunt două zile în care este recomandat ca nativii să nu inițieze dialoguri, discuții sau întâlniri importante pentru că există posibilitatea să apară unele neînțelegeri sau dispute care să strice niște relații. Cu Mercur retrograd din 26 februarie prin Pești, acțiunea se mută în planul interior pentru nativii Berbec, care vor căuta să reevalueze anumite chestiuni lăsate nerezolvate, să analizeze sau să îmbunătățească randamentul în planul muncii. Posibil unii dintre nativi să simtă că modul în care transmit sau primesc informații este mai confuz și ar trebui să se asigure că cei cu care interacționează înțeleg exact mesajele. Tensiunea atinge cote maxime în jurul datei de 27 februarie, când Marte, guvernatorul lor, formează un aspect tensionat cu Uranus, semn că această configurație poate aduce rupturi bruște sau eforturi pe care aceștia le fac pentru a obține buget pentru un proiect nou. Citește și Hoț prins în pași de dans în Thailanda. Câțiva polițiști deghizați în dansatori tradiționali au acționat ca la carte Săptămâna se încheie cu formarea unei conjuncții între Mercur și Venus în Pești care poate aduce revelații sau facilitează o vindecare emoțională. Pentru că Mercur este retrograd, Berbecii pot relua legătura cu foste iubiri. Horoscop Taur săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 În prima parte a săptămânii analizate nativii Taur pot avea întâlniri cu prietenii sau romantice, să apară evenimente neprevăzute sau ei să surprindă plăcut o persoană de care se simt atrași. Miercuri și joi sunt două zile în care Taurii sunt preocupați de situația financiară, plăți, încasarea unor sume de bani sau chiar o negociere. Evenimentul astrologic important al săptămânii este intrarea lui Mercur în mișcare retrogradă, din 26 februarie, prin zodia Pești, eveniment care poate aduce prieteni înapoi din trecut, dar și planuri care vor fi reevaluate din cauza apariției unor confuzii sau dezamăgiri. Aspectul tensionat format între Marte și Uranus din jurul datei de 27 februarie anunță niște cheltuieli neașteptate sau decizii financiare riscante luate pentru a-și demonstra libertatea. Este un moment în care stabilitatea financiară poate fi testată. Prin urmare, se cere mare atenție la modul cum se administrează banii. La finalul săptămânii, conjuncția dintre Mercur și Venus, guvernatoarea nativilor, din Pești, poate aduce armonie în dialoguri. Dacă au existat conflicte cu prietenii, acum este un moment bun pentru reconciliere. De asemenea, nativii vor învăța că valoarea lor nu stă doar în resurse, ci și în calitatea conexiunilor pe care le aleg să le păstreze. Horoscop Gemeni săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 Nativii Gemeni încep săptămâna cu o stare de introspecție și meditație asupra unor evenimente din trecut pe care acum le văd dintr-o altă perspectivă, mult mai deschisă. De asemenea, au ocazia să înțeleagă de ce anume au avut acele experiențe, care acum îi ajută în activitățile pe care le întreprind. Miercuri și joi cu Luna în zodia lor este posibil să primească niște vești care să le dea peste cap planurile profesioanale și să nu fie prea încântați de unele schimbări care pot avea loc la serviciu. Evenimentul astral important al săptămânii este intrarea lui Mercur, guvernatorul lor, în mișcare retrogradă, din 26 februarie, prin casa carierei și reputației profesionale. Acest context astral indică că urmează o perioadă de trei săptămâni de reevaluare a obiectivelor profesionale. În jurul datei de 27 februarie situația poate deveni tensionată deoarece Marte și Uranus formează un aspect conflictual, care poate scoate la suprafață niște temeri, însă Marte îi ajută pe Gemeni să lupte pentru o idee, opinie, un ideal. Nu este exclusă o revelație care să le dărâme brusc un sistem de credințe. Finalul săptămânii aduce o ofertă de colaborare sau chiar de muncă venită de la un fost angajator sau de la cineva care le-a apreciat în trecut munca și implicarea.

Horoscop Rac săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 Pentru nativii Rac, săptămâna începe cu preocupări pentru proiectele pe termen lung și relațiile de prietenie sau colaborare. Nativii pot avea parte de surprize din partea unor persoane sau de o schimbare bruscă de direcție într-un proiect profesional. Miercuri și joi nativii redirecționează energia spre interior pe măsură ce Luna ajunge în zodia Gemeni și le amplifică nevoia de retragere și evitarea agitației cotidiene. Evenimentul astrologic important este intrarea lui Mercur în mișcare retrogradă, din 26 februarie, prin Pești, eveniment care îi va forța în următoarele trei săptămâni să-și reevalueze planurile de călătorie sau activitățile din sfera socială. Momentul de maximă tensiune al săptămânii are loc pe 27 februarie, când Marte și Uranus formează un aspect tensionat ce poate scoate la iveală unele frustrări sau conflicte mocnite în cadrul unui grup. Săptămâna se încheie cu un aspect armonios între Venus și Mercur în tranzit prin Pești, care poate aduce o revelație spirituală sau vești plăcute din străinătate. Horoscop Leu săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 Nativii Leu încep săptămâna cu preocupări pentru sfera profesională și reorganizarea activităților. Nu sunt excluse surprize din partea unor parteneri de afaceri sau răsturnări de situație la nivelul conducerii. Leii pot experimenta o schimbare neașteptată la locul de muncă. Miercuri și joi energia devine mai sociabilă, dar confuză, pe măsură ce Luna traversează zodia Gemeni, punând accent pe comunicarea pentru planurile de viitor care necesită adaptabilitate. Evenimentul astrologic important al săptămânii este intrarea lui Mercur în mișcare retrogradă, din 26 februarie, care aduce o reevaluare a resurselor financiare și în special a datoriilor. Punctul culminant al săptămânii este marcat de aspectul tensionat dintre Marte și Uranus, din 27 februarie. Configurația astrală generează un conflict între parteneriatele nativilor și ambițiile profesionale. Leii se pot simți prinși între solicitările imprevizibile de la locul de muncă și atitudinea colaboratorilor, fiind forțați să găsească un echilibru între autoritatea personală și diplomația în relații. Din fericire, conjuncția dintre Mercur și Venus din Pești, care are loc sămbătă, aduce o oportunitate de vindecare emoțională după o dezamăgire în cuplu sau o rezolvare a unor chestiuni financiare mai vechi. Horoscop Fecioară săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 Pentru nativii Fecioară, săptămâna începe cu o deschidere mentală neașteptată pe măsură ce Luna trece în Taur și formează o conjuncție cu Uranus în casa lărgirii orizonturilor. Astfel, ntivii pot primi vești surprinzătoare sau pot avea o revelație care le schimbă brusc planurile de viitor. Miercuri și joi atenția se mută pe carieră, cu Luna în Gemeni, care aduce o agitație verbală și nevoia de a jongla cu mai multe sarcini simultan. Evenimentul astrologic important al săptămânii este intrarea lui Mercur în mișcare retrogradă pe 26 februarie, care marchează debutul unei perioade de trei săptămâni de reevaluare a relațiilor și parteneritelor profesionale. Tensiunea se acumulează în jurul datei de 27 februarie, când Marte și Uranus formează un aspect tensionat care poate genera conflicte din cauza unor principii diferite sau al unor schimbări cu care nativii nu rezonează în programul și sarcinile de lucru. Din fericire, sâmbătă, conjuncția dintre Mercur și Venus din Pești aduce armonie în discuțiile din relații, oferind ocazia unor reconcilieri acolo unde este cazul sau reaprinderea pasiunii în cuplurile mai vechi.

Horoscop Balanță săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 Săptămâna debutează cu o intensitate emoțională sau financiară neașteptată pentru nativii Balanță pe măsură ce Luna în Taur se apropie de Uranus, planeta imprevizibilului. Luni și marți pot apărea răsturnări de situație privind resursele comune, credintele sau banii proveniți din alte surse decât salariile, forțându-I pe nativi să fie flexibili. Miercuri și joi energia devine mai ușoară odată cu intrarea Lunii în Gemeni, care stârnește curiozitatea pentru studii sau dorința de a evada din cotidian prin plănuirea unui sejur sau unei vacanțe. Evenimentul astrologic important al săptămânii este intrarea lui Mercur în mișcare retrogradă prin Pești, pe 26 februarie, care aduce necesitatea revizuirii unor sarcini de muncă sau obiceiuri din rutina zilnică. În jurul datei de 27 februarie, Marte și Uranus formează un aspect tensionat care poate aduce dorință de aventură, plăcere sau investiții care pot destabiliza brusc bugetul. La finalul săptămânii, conjuncția între Venus și Mercur aduce o stare de bine sau un gest de amabilitate din partea unui coleg sau prieten care le poate restabili echilibrul interior. Horoscop Scorpion săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 Pentru nativii Scorpion, săptămâna începe sub semnul imprevizibilului în relații, cu Luna în Taur care formează un aspect strâns cu Uranus. Astfel, luni și marti, partenerul de cuplu sau partenerii de afaceri pot avea reacții surprinzătoare, forțând o reevaluare bruscă a modului în care nativii colaborează. Miercuri și joi, energia devine mai intensă pe măsură ce Luna începe să traverseze zodia Gemeni, amplificând intuiția și aducând preocupări pentru administrarea unor bani deținuți la comun. Evenimentul astrologic important al săptămânii este intrarea lui Mercur în mișcare retrogradă prin Pești, pe 26 februarie, care aduce o reevaluare a sentimentelor și sferei amoroase în următoarele trei săptămâni. În jurul datei de 27 februarie, Marte și Uranus formează un aspect tensionat ce poate declanșa conflicte între nevoile familiei și solicitările partenerului. O criză apărută în viața de familie poate amenința stabilitatea unei relații dacă nu există diplomație. Totuși, la finalul săptămânii, conjuncția dintre Mercur și Venus poate aduce armonie, oferind ocazia de a transforma tensiunea acumulată în pasiune și relansarea relației de cuplu. Horoscop Săgetător săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 Săptămâna începe cu schimbări bruște în rutina zilnică și-n sarcinile de serviciu pentru nativii Săgetător pe măsură ce Luna în Taur se apropie de Uranus, planeta imprevizibilului. Luni și marți pot apărea răsturnări de situație la locul de muncă sau vești neașteptate, iar nativii vor trebui să fie flexibili, să se adapteze unor situații. Miercuri și joi atenția se mută pe relații și parteneriate, iar Luna în tranzit prin Gemeni facilitează dialoguri dinamice, poate chiar conflictuale. Mare atenție la modul cum se abordează diverse situații! Evenimentul astrologic important al săptămânii este intrarea lui Mercur în mișcare retrogradă prin Pești, pe 26 februarie, care declanșează o reevaluare a unor chestiuni domestice dar și inițierea unor dialoguri pentru a clarifica anumite situații tensionate în familie. În jurul datei de 27 februarie, aspectul format între Marte și Uranus poate predispune la discuții aprinse cu colegii sau la decizii pripite pe fondul unor tensiuni. Totuși, la finalul săptămânii, aspectul armonios dintre Venus și Mercur aduce o atmosferă caldă acasă, permițându-le nativilor să rezolve neînțelegerile și să transforme spațiul de locuit într-o zonă în care să se simtă în siguranță.

Horoscop Capricorn săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 Săptămâna începe sub semnul imprevizibilului pentru nativii Capricorn, iar Luna care se apropie de Uranus, planeta surprizelor, poate aduce răsturnări de situație în planul sentimental sau într-un proiect creativ. Miercuri și joi, Luna în Gemeni accelerează ritmul cotidian și activitățile de la locul de muncă, obligându-i pe nativi să gestioneze mai multe sarcini simultan. Se anunță o perioadă destul de aglomerată la locul de muncă. Evenimentul astrologic important al săptămânii este intrarea lui Mercur în mișcare retrogradă prin Pești, pe 26 februarie, moment în care Capricornii trebuie să fie extrem de atenți la modul în care comunică, primesc sau transmit informații. Există și riscul unor neînțelegeri sau al unor evenimente neașteptate în trafic din cauza neatenției. În jurul datei de 27 februarie, Marte și Uranus formează un aspect conflictual care avertizează asupra riscului de a face cheltuieli impulsive pentru plăceri de moment care pot destabiliza bugetul. Săptămâna se încheie cu conjuncția dintre Mercur și Venus, care facilitează dialoguri armonioase cu cei dragi. Horoscop Vărsător săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 Săptămâna debutează pentru Vărsător cu evenimente neașteptate în planul domestic, pe măsură ce Luna în Taur se apropie de Uranus, guvernatorul nativilor. Luni și marți pot apărea răsturnări de situație legate de locuință sau o nevoie bruscă de independență față de responsabilitățile familiale. Miercuri și joi energia devine efervescentă cu Luna traversând Gemenii, care amplifică creativitatea și dorința de socializare, relaxare și distracție. Evenimentul astrologic important al săptămânii este intrarea lui Mercur în mișcare retrogradă prin Pești, din 26 februarie, care îi forțează pe nativi să reevalueze bugetul, dar și abilitățile pe care le pot pune mai mult în valoare în următoarea perioadă. În jurul datei de 27 februarie, Marte și Uranus formează un aspect ce poate declanșa tensiuni între dorința de afirmare și responsabilitățile zilnice, tendința de a acționa aducând relații conflictuale cu ceilalți. Totuși, finalul săptămânii, odată cu formarea conjucției dintre Mercur și Venus aduce o veste financiară bună sau o soluție creativă pentru a crește veniturile, restabilind sentimentul de siguranță prin valorificarea experienței și abilităților. Horoscop Pești săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026 Săptămâna le aduce nativilor Pești o agitație interioară și mentală, odată cu tranzitul Lunii prin casa comunicării, care se apropie de Uranus, planeta imprevizibilului. Luni și marți Peștii pot primi vești surpriză sau pot avea idei originale, dar greu de pus în practică imediat. Miercuri și joi, atenția se mută spre interior și familie, pe măsură ce Luna traversează Gemenii, generând nevoia de confort emoțional în ciuda unei situații agitate. Evenimentul astrologic important al săptămânii este intrarea lui Mercur în mișcare retrogradă prin Pești, pe 26 februarie, care marchează o perioadă produndă de introspecție și redefinire a identității. În jurul datei de 27 februarie, Marte și Uranus se află într-un aspect dinamic, care avertizează asupra unor dispute verbale aprinse sau evenimente care le pot testa răbdarea. La finalul săptămânii, conjuncția dintre Mercur și Venus din casa personalității le oferă magnetism și le permite să rezolve orice conflict prin diplomație.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Dată publicare: