"Au avut (contestatarii din PNL - n.r.) ocazia la precedentul congres, la care n-au venit cu un contracandidat. Sigur, acel congres a fost suspendat de către instanţe. Nu cred că este o problemă să mai fie organizat un nou congres, cred că este poate chiar benefic, pentru a lămuri definitiv, să-i spunem, apele în Partidul Naţional Liberal. Poate că de data asta instanţa nu va suspenda o decizie a unui Congres, cine ştie, vom vedea", a afirmat Abrudean, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat în legătură cu faptul că liberalii din platforma conservatoare susţin că trebuie organizat cât mai repede un Congres. Aceștia vor să vină cu un contracandidat la Ilie Bolojan pentru preşedinţia partidului.

Abrudean a adăugat că decizia de a convoca un Congres aparţine forurilor statutare.

"Nu văd nicio problemă cu privire la acest lucru. E, repet, foarte bine că există contestatari în interiorul partidului, au existat întotdeauna. E bine ca ei să se manifeste în interiorul partidului, în cadrul forurilor statutare, respectiv congresul, care este cel mai înalt for posibil", a arătat liberalul.

Despre posibila candidatură la şefia partidului a preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, Abrudean a spus: "Contestatari şi contracandidaţi pot să fie mulţi, puterea acestora se vede la votul din congres. În rest, până atunci, sigur că fiecare se poate manifesta cum consideră mai bine, mai vocal, mai puţin vocal".

"Rezultatul congresului este cel care defineşte puterea unui lider", a subliniat Abrudean.