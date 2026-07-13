Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie, cu Cristina Demetrescu. Schimbări majore și răsturnări de situație pentru mai multe zodii

Astăzi, Luna este în zodia Rac, ceea ce este cu atât mai bine, deoarece Luna semnifică popularitatea. Într-o astrogramă sau într-o revoluție solară, Luna reprezintă publicul, adică oamenii care urmăresc o emisiune.

Acest lucru este valabil și în cazul alegerilor, al spectacolelor, al concursurilor sau al oricărei situații în care oamenii votează. Luna este foarte importantă, iar faptul că se află în domiciliu, adică în Rac, la ea acasă, o face foarte generoasă.

Atât săptămâna aceasta, cât și cea viitoare, sunt marcate de emoții foarte puternice.

Mâine va avea loc o Lună Nouă în zodia Rac, în contextul în care Mercur este retrograd. Cum Racul este un semn de apă, asociat emoției și frământărilor sufletești, cei care au intrat într-o stare de așteptare odată cu începutul retrogradării lui Mercur, săptămâna trecută, pot aștepta cu sufletul la gură anumite deznodăminte.

Axa Gemeni–Săgetător este cea mai afectată în această perioadă. Pe Gemeni se află planeta Marte, iar Luna Neagră este în Săgetător. În jurul datei de 5 august se va produce o opoziție perfectă între Marte și Luna Neagră. Din acest motiv, aceste două zodii, Gemeni și Săgetător, pot fi mai nervoase și mai agitate atât în această perioadă, cât și în luna august. Nu este vorba despre un moment izolat, ci despre un proces aflat în desfășurare, deoarece planetele au tendința de a sta mai mult timp în anumite poziții.

Luna Nouă în Rac vorbește despre trecut și despre origini. Mulți oameni se întorc în țară, își vizitează locurile natale, răsfoiesc fotografii vechi, caută prin pivnițe și poduri, fac renovări sau demersuri care îi reconectează cu trecutul. De asemenea, pot apărea preocupări legate de analize ADN și investigații genetice. Toate acestea au rolul de a readuce atenția asupra originilor.

Există însă un aspect important legat de factorul emoțional al săptămânii: nu toate scenariile imaginate, adesea cu tentă apocaliptică, sunt și reale. Situațiile trebuie traversate cu mai multă rațiune.

În același timp, Venus se află în Fecioară. Venus este considerată una dintre planetele benefice, imediat după Jupiter, și este planeta iubirii. Această poziție vorbește despre prudență în plan sentimental, despre iubiri sacrificate și despre sacrificii făcute din dragoste. În același timp, este o influență foarte bună pentru atenția la detalii și pentru realizarea lucrurilor frumoase. Totul trebuie să fie perfect atunci când Venus este în Fecioară; nu există loc pentru jumătăți de măsură. De asemenea, această poziție presupune mai multă muncă și mai multă răbdare.

Pe fondul lui Mercur retrograd, dacă ceva nu iese bine din prima, întregul proces poate fi reluat de la capăt.

Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Berbec

Berbecul este preocupat de reorganizarea și amenajarea spațiului de locuit. Totul pare să fie răsturnat și reașezat: se fac schimbări în casă, se regândesc relațiile dintre membrii familiei și se caută formula cea mai potrivită pentru confortul tuturor. Sunt posibile achiziții precum un pat inteligent, o bicicletă medicinală, o saltea de calitate sau alte obiecte care contribuie atât la confort, cât și la sănătate.

Există preocuparea de a adapta locuința și pentru activități profesionale, încercându-se integrarea mai multor funcții în același spațiu. Pot fi necesare mai multe încercări până la găsirea formulei ideale.

Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Taur

Pentru Taur, este mai bine să existe concentrare asupra unei singure direcții decât dispersarea energiei în prea multe opțiuni. Fie că este vorba despre CV-uri, aplicații, scrisori de intenție sau alte demersuri importante, alegerea unei singure căi poate aduce rezultate mai bune decât încercarea de a urma mai multe variante simultan.

Această perioadă poate aduce emoții și în legătură cu admiterea copiilor la liceu sau cu alte decizii importante privind viitorul lor. Recomandarea este aceeași: concentrare asupra unei singure opțiuni și evitarea risipei de energie.