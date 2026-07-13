Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie, cu Cristina Demetrescu. Schimbări majore și răsturnări de situație pentru mai multe zodii

Astăzi, Luna este în zodia Rac, ceea ce este cu atât mai bine, deoarece Luna semnifică popularitatea. Într-o astrogramă sau într-o revoluție solară, Luna reprezintă publicul, adică oamenii care urmăresc o emisiune.
Acest lucru este valabil și în cazul alegerilor, al spectacolelor, al concursurilor sau al oricărei situații în care oamenii votează. Luna este foarte importantă, iar faptul că se află în domiciliu, adică în Rac, la ea acasă, o face foarte generoasă.
Atât săptămâna aceasta, cât și cea viitoare, sunt marcate de emoții foarte puternice.
Mâine va avea loc o Lună Nouă în zodia Rac, în contextul în care Mercur este retrograd. Cum Racul este un semn de apă, asociat emoției și frământărilor sufletești, cei care au intrat într-o stare de așteptare odată cu începutul retrogradării lui Mercur, săptămâna trecută, pot aștepta cu sufletul la gură anumite deznodăminte.
Axa Gemeni–Săgetător este cea mai afectată în această perioadă. Pe Gemeni se află planeta Marte, iar Luna Neagră este în Săgetător. În jurul datei de 5 august se va produce o opoziție perfectă între Marte și Luna Neagră. Din acest motiv, aceste două zodii, Gemeni și Săgetător, pot fi mai nervoase și mai agitate atât în această perioadă, cât și în luna august. Nu este vorba despre un moment izolat, ci despre un proces aflat în desfășurare, deoarece planetele au tendința de a sta mai mult timp în anumite poziții.
Luna Nouă în Rac vorbește despre trecut și despre origini. Mulți oameni se întorc în țară, își vizitează locurile natale, răsfoiesc fotografii vechi, caută prin pivnițe și poduri, fac renovări sau demersuri care îi reconectează cu trecutul. De asemenea, pot apărea preocupări legate de analize ADN și investigații genetice. Toate acestea au rolul de a readuce atenția asupra originilor.
Există însă un aspect important legat de factorul emoțional al săptămânii: nu toate scenariile imaginate, adesea cu tentă apocaliptică, sunt și reale. Situațiile trebuie traversate cu mai multă rațiune.
În același timp, Venus se află în Fecioară. Venus este considerată una dintre planetele benefice, imediat după Jupiter, și este planeta iubirii. Această poziție vorbește despre prudență în plan sentimental, despre iubiri sacrificate și despre sacrificii făcute din dragoste. În același timp, este o influență foarte bună pentru atenția la detalii și pentru realizarea lucrurilor frumoase. Totul trebuie să fie perfect atunci când Venus este în Fecioară; nu există loc pentru jumătăți de măsură. De asemenea, această poziție presupune mai multă muncă și mai multă răbdare.
Pe fondul lui Mercur retrograd, dacă ceva nu iese bine din prima, întregul proces poate fi reluat de la capăt.
Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Berbec
Berbecul este preocupat de reorganizarea și amenajarea spațiului de locuit. Totul pare să fie răsturnat și reașezat: se fac schimbări în casă, se regândesc relațiile dintre membrii familiei și se caută formula cea mai potrivită pentru confortul tuturor. Sunt posibile achiziții precum un pat inteligent, o bicicletă medicinală, o saltea de calitate sau alte obiecte care contribuie atât la confort, cât și la sănătate.
Există preocuparea de a adapta locuința și pentru activități profesionale, încercându-se integrarea mai multor funcții în același spațiu. Pot fi necesare mai multe încercări până la găsirea formulei ideale.
Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Taur
Pentru Taur, este mai bine să existe concentrare asupra unei singure direcții decât dispersarea energiei în prea multe opțiuni. Fie că este vorba despre CV-uri, aplicații, scrisori de intenție sau alte demersuri importante, alegerea unei singure căi poate aduce rezultate mai bune decât încercarea de a urma mai multe variante simultan.
Această perioadă poate aduce emoții și în legătură cu admiterea copiilor la liceu sau cu alte decizii importante privind viitorul lor. Recomandarea este aceeași: concentrare asupra unei singure opțiuni și evitarea risipei de energie.
Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Gemeni
Gemenii sunt sfătuiți să calculeze de mai multe ori înainte de a lua o decizie. Sunt preocupări legate de stabilirea unor prețuri, fie că este vorba despre chirii, produse sau servicii. Apar întrebări legate de valoarea corectă: dacă prețul este prea mare sau prea mic și dacă alegerea făcută va produce rezultatele dorite.
Este nevoie de răbdare și de încredere în valoarea a ceea ce este oferit. Atunci când produsul sau serviciul este bun și bine înțeles, există șanse reale să fie apreciat și să se vândă.
Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Rac
Racii reiau în forță proiecte mai vechi. Apar oportunități de a reveni asupra unor idei abandonate, de a le adapta, corecta și actualiza. Se poate vorbi despre un nou suflu adus unor planuri începute în trecut.
Este necesară însă o atenție deosebită la comunicare. Există riscul de a oferi prea multe informații, de a divulga detalii care ar fi trebuit păstrate sau de a face anumite gafe în conversații și negocieri.
Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Leu
Pentru Lei pot reapărea probleme recurente de sănătate, în special de natură digestivă. Acestea pot avea legătură cu oboseala, insomnia, o infecție sau chiar o problemă bacteriană.
În plan financiar, săptămâna este favorabilă. Pot fi luate decizii inspirate privind investițiile, economiile sau încheierea unei asigurări medicale. Banii pot fi folosiți eficient și cu beneficii pe termen lung.
Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Fecioară
Fecioara se află în prim-plan în această săptămână, deoarece Venus tranzitează acest semn. Totuși, există situații în care așteptările legate de o întâlnire sau de un eveniment nu se împlinesc exact cum au fost imaginate. Poate exista dorința de a participa la un eveniment pentru a vedea sau întâlni o anumită persoană, însă tocmai acea persoană să nu fie prezentă.
Se poate întâmpla ca participarea la un festival sau la un eveniment să fie motivată de dorința de a vedea o anumită persoană, iar aceasta să nu mai apară. Este un efect specific perioadei cu Mercur retrograd. În schimb, poate apărea o surpriză: Fecioara devine, de fapt, vedeta situației, iar în viața sa se poate produce o schimbare interesantă. Există posibilitatea să apară cineva nou, căruia încă nu îi este acordată suficientă atenție.
Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Balanță
Balanța poate avea mici emoții în situațiile în care depinde de deciziile altor persoane. Poate fi vorba despre părinți, în cazul celor mai tineri, despre bani pentru concedii sau vacanțe, despre autorități, șefi, comisii de evaluare ori chiar comisii medicale.
Totuși, săptămâna are o componentă aparte, aproape mistică. Balanțele au câțiva ași în mânecă și este recomandat să fie atente la semnele și coincidențele care apar, deoarece acestea pot aduce liniște și încredere în așteptarea unui răspuns favorabil.
Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Scorpion
Pentru Scorpioni se recalculează drumuri și planuri de călătorie, mai ales în contextul unor deplasări organizate împreună cu prietenii. Cum Scorpionului îi place să controleze totul, schimbările de ultim moment pot crea disconfort.
Pot apărea persoane noi în grup, iar dinamica dintre oameni devine imprevizibilă și haotică. Din cauza acestor modificări, unii Scorpioni pot ajunge la concluzia că, pe viitor, este mai simplu să își organizeze singuri vacanțele decât să depindă de planurile altora.
Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Săgetător
Săgetătorii au parte de satisfacții în această săptămână. După o perioadă de muncă intensă, încep să apară și rezultatele financiare. Este o perioadă de bilanț, atât în sens concret, cât și la nivel personal.
Totuși, trebuie consemnat faptul că pentru Săgetători aceasta rămâne o perioadă de hibernare. Nivelul energetic nu este foarte ridicat și pot exista răsturnări de situație. După evaluarea rezultatelor și a câștigurilor obținute, apare nevoia de odihnă și de retragere temporară din ritmul obișnuit.
Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Capricorn
Capricornii așteaptă până în ultimul moment răspunsuri importante de care depind călătorii, facultăți, delegații sau chiar vacanțe. Există o stare de blocaj și de incertitudine, care îi face să amâne deciziile până când toate informațiile sunt clare.
În această perioadă, răspunsurile întârzie, iar confirmările vin greu. Chiar și în situații simple, precum răspunsul la o invitație de nuntă, tendința este de a decide în ultimul moment.
Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Vărsător
Pentru Vărsători apar perspective noi în ceea ce privește problemele cronice de sănătate. Pot exista tratamente noi sau schimbări importante ale schemelor terapeutice. În unele cazuri, anumite simptome sau afecțiuni pot dispărea surprinzător de repede.
Se conturează și posibilitatea unui nou loc de muncă. Totuși, acest lucru nu se produce imediat, deoarece depinde de încheierea contractului sau de plecarea unei alte persoane. Este nevoie de răbdare până când locul respectiv devine disponibil.
Horoscop săptămâna 13 – 19 iulie – Pești
Peștii traversează o perioadă de euforie și nostalgie. Amintirile din trecut revin puternic în atenție, însă entuziasmul poate fi atât de mare încât să conducă la gesturi impulsive.
Pot apărea cereri în căsătorie sau propuneri romantice neașteptate, venite cu multă forță și emoție, inclusiv din partea unor persoane care nu au mai fost prezente de mult timp în viața lor. Din acest punct de vedere, perioada este una deosebit de interesantă.
Este recomandată totuși păstrarea echilibrului și respectarea promisiunilor făcute, mai ales față de copii, în special dacă acestea au fost legate de recompense pentru rezultate bune la examene.