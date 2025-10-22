Horoscop Neptun retrograd în Pești, din 22 octombrie 2025: Revelații, claritate și sfârșitul iluziilor pentru fiecare zodie

22-10-2025 | 10:43
Shutterstock

Pe 22 octombrie 2025, Neptun își începe ultimul său tranzit retrograd în Pești — o mișcare astrologică rară, plină de profunzime și semnificație spirituală.

Laura Ianculescu

După 14 ani în care a inspirat visare, idealism și confuzie, această retrogradare aduce momente de revelație și adevăr interior.

În astrologie, Neptun reprezintă visele, iluziile și confuzia. De asemenea, simbolizează dorința de a evada din realitate.

Pe 22 octombrie 2025, Neptun se întoarce în Pești, prin retrogradare, pentru ultimul său tranzit în această zodie, unde va mai reveni peste 165 de ani. Pe 9 decembrie 2025, Neptun își reia mersul direct prin Pești, pe care îl va traversa până pe 25 ianuarie 2026, când intră din nou în Berbec.

Dacă în mișcare directă, Neptun în Pești, în ultimii 14 ani, a adus iluzii, idealism, visare, dar și o doză mare de confuzie, în mișcare retrogradă vine cu clarificări și conștientizarea faptului că realitatea nu a fost conformă cu ceea ce am crezut într-un anumit domeniu de viață.

neti sandu
Horoscop 21 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care ar putea să aibă parte de o primă sau o mărire de salariu

Așadar, este un timp excelent pentru revelații, meditație, introspecție și reconectare la spiritualitate. Pentru că este vorba de semnul Peștilor, intuiția va fi puternică, iar recomandarea este ca fiecare nativ să-și asculte vocea interioară și să analizeze înainte de a lua o decizie finală.

Horoscop - Neptun retrograd în Pești, din 22 octombrie 2025

Recomandare! Citiți horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru semnul din ascendent!

Domeniile activate de Neptun retrograd în Pești pentru fiecare zodie:

Berbec / Ascendent în Berbec

Cu Neptun retrograd în Pești, nativii Berbec vor conștientiza anumite situații. Universul interior este răscolit, iar introspecția și meditația îi va ajuta să-și facă ordine în viață și să încheie capitole din viața lor care le-a adus mai multă confuzie și dezamăgire decât fericire.

Taur / Ascendent în Taur

Cu Neptun retrograd în Pești, nativii Taur vor descoperi anumite secrete despre prieteni, persoanele cu care au lucrat într-un proiect sau vor înțelege anumite întâmplări din trecut. Dezamăgirea poate fi mare, mai ales dacă și-au pus speranța într-o relație de prietenie și acum își dau seama că lucrurile nu sunt cum au crezut inițial.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, Neptun se întoarce în casa carierei și reputației profesionale, unde în ultimii ani Gemenii și-au făcut anumite planuri, să-și împlinească un vis. Acum, în mișcare retrogradă, Neptun îi provoacă pe nativii Gemeni să-și reevalueze direcția profesională și să discearnă între iluziile legate de succes și realitatea aspirațiilor lor.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, Neptun retrograd în Pești activează sectorul credințelor, pregătirii profesionale și filosofiei de viață. Nativii vor fi provocați să-și reevalueze convingerile, fiind un moment potrivit să exploreze perspective noi. De asemenea, nativii Rac pot experimenta confuzie în legătură cu o direcție profesională, dar au ocazia să vadă mai clar acolo unde s-au iluzionat prea mult.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, Neptun retrograd în Pești activează sectorul transformărilor, avantajelor financiare și relațiilor intime. În următoarea perioadă, Leii sunt provocați să reevalueze aceste domenii. Pot experimenta confuzie sau incertitudine, iar acest lucru poate duce la o reevaluare a relațiilor personale, mai ales dacă au idealizat anumite persoane sau situații financiare.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, Neptun retrograd în Pești activează sectorul relațiilor și parteneriatelor și îi provoacă să reevalueze dinamica relațiilor și să discearnă între iluzii și realitatea interacțiunilor. Este un moment de a clarifica ce își doresc și de a ridica vălul pe care l-au avut în raport cu partenerul sau cei cu care au desfășurat activități. Următoarea perioadă poate duce la o clarificare a ceea ce înseamnă o relație echilibrată.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, Neptun retrograd în Pești activează sectorul muncii și sănătății și îi invită la reevaluarea sarcinilor și rutinei zilnice. Unii dintre nativi pot experimenta confuzie sau incertitudine în legătură cu activitățile profesionale, dar scopul este să urmeze o direcție care le aduce împlinire și o înțelegere mai profundă a echilibrului dintre viața profesională și cea personală.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, Neptun retrograd în Pești activează sectorul iubirii, aventurilor romantice, copiilor și creativității și nativii sunt provocați să-și reevalueze modul în care se exprimă în iubire și discern între iluzii și realitate. De asemenea, este un moment potrivit pentru a-și clarifica dorințele și a se asigura că relația sentimentală le îndeplinește nevoile.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, Neptun retrograd în Pești activează zona vieții de familie și spațiului de locuit, fiind o perioadă care îi provoacă să-și exploreze emoțiile și tiparele din familie, dar să și discearnă între iluziile legate de trecut și realitatea prezentă. Atenție la tendința de a idealiza trecutul sau relații cu anumite persoane din familie! Perioada este favorabilă pentru reconectare profundă cu rădăcinile și o mai mare claritate în viața personală.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, Neptun retrograd în Pești activează casa comunicării, gândirii, ideilor, dezbaterilor și interacțiunilor cu ceilalți și îi provoacă să clarifice modul în care comunică, să discearnă între realitate și confuziile create în conversații, declarații sau informațiile care le-au parvenit pe anumite căi. Este un moment bun pentru reorganizarea gândurilor și pentru a evita confuziile sau interpretările greșite.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, Neptun retrograd în Pești activează casa banilor, valorilor și stimei de sine și îi provoacă să reevalueze ce înseamnă pentru ei securitatea financiară și ce valori susțin cu adevărat. Vărsătorii pot descoperi că și-au făcut iluzii cu privire la o situație financiară și acum este momentul să corecteze, să reevalueze. Perioada următoare poate aduce o înțelegere mai profundă a relației cu banii și a valorilor personale.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, Neptun retrograd în Pești activează casa personalității și îi provoacă să se confrunte cu anumite iluzii, să descopere cine sunt cu adevărat. Este un moment de introspecție profundă și reevaluare a imaginii de sine. Atenție la tendința de autoamăgire sau a se pierde în așteptările altora! Perioada următoare poate aduce o transformare semnificativă în percepția de sine și în modul în care nativii relaționează cu ceilalți.

