Luna Plină în Taur din 26 octombrie 2026 marchează încheierea unui ciclu și un moment de bilanț, în care rezultatele eforturilor din ultimele luni se concretizează.

Deși arhetipul Taurului caută siguranța, confortul emoțional și conservarea resurselor, aspectul tensionat format cu Pluton din Vărsător aduce schimbări neprevăzute. Contextul astral pune la încercare structuri considerate până acum sigure și forțează acceptarea unor schimbări care ar fi fost evitate în mod normal.

Activarea axei Taur–Scorpion aduce în prim-plan o confruntare între dorința de a păstra ceea ce oferă stabilitate și necesitatea desprinderii de atașamentele care blochează evoluția. Menținerea unor contexte doar din teama de schimbare riscă să aducă tensiuni, motiv pentru care se impun decizii financiare și relaționale ferme.

În paralel, retrogradarea lui Venus în Balanță și a lui Mercur în Scorpion favorizează reanalizarea valorilor personale și a hotărârilor luate anterior, solicitând o abordare obiectivă și o delimitare a priorităților pentru fiecare zodie.

Influența Lunii Pline în Taur asupra celor 12 zodii

Berbec/Ascendent în Berbec

Luna Plină în Taur le aduce nativilor Berbec o activare intensă a axei veniturilor, valorilor și resurselor personale. Tensiunea generată de Pluton din Vărsător aduce provocări financiare legate de proiectele pe termen lung sau de direcția unor negocieri, în timp ce retrogradarea lui Venus în sectorul parteneriatelor îi forțează să revizuiască asocierile și contractele. Este un moment în care trebuie să își reevalueze propriile resurse, dând dovadă de prudență pentru a-și ajusta planurile de viitor și a evita investițiile bazate pe colaborări nesigure.

Taur/Ascendent în Taur

Formarea Lunii Pline în casa identității marchează un moment decisiv pentru obiectivele nativilor Taur. Tensiunea generată de Pluton atrage provocări în sfera profesională, aducând în discuție funcția sau relația cu superiorii. Pe de altă parte, contextul astral marcat de Venus retrogradă în sectorul muncii impune o schimbare a modului în care își gestionează sarcinile de zi cu zi. Astfel, nativii sunt nevoiți să lase în urmă abordările ineficiente pentru a reinstaura ordinea la locul de muncă.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Luna Plină în Taur le activează nativilor Gemeni zona subconștientului, indicând o etapă în care odihna, detașarea și recuperarea energiei devin prioritare. Aspectul tensionat format cu Pluton din Vărsător declanșează o confruntare legată de anumite principii și convingeri de viață. În același timp, retrogradarea lui Venus în sectorul iubirii amplifică nemulțumiri mai vechi. Acest context astral îi forțează pe Gemeni să renunțe la iluzii, să schimbe complet perspectiva asupra unei legături sentimentale și să închidă definitiv anumite capitole.

Rac/Ascendent în Rac

Luna Plină în Taur evidențiază pentru nativii Rac sectorul asociat prietenilor, proiectelor și obiectivelor pe termen lung. Aspectul tensionat format cu Pluton din Vărsător atrage provocări și lupte de putere privind fondurile comune, datoriile și resursele împărțite cu ceilalți. În același timp, retrogradarea lui Venus în zona familiei și a locuinței îi determină pe nativi să reevalueze siguranța emoțională și relațiile cu apropiații. Acest context astral îi obligă să traseze limite între obligațiile financiare pe care le au față de alții și implicarea în propriile planuri de viitor.

Leu/Ascendent în Leu

Luna Plină în Taur marchează pentru nativii Leu un punct culminant în carieră și reputația profesională. Aspectul tensionat format cu Pluton din sectorul parteneriatelor declanșează conflicte sau lupte de putere cu colaboratorii, în timp ce retrogradarea lui Venus în zona comunicării impune revizuirea unor contracte și reluarea unor discuții lăsate neîncheiate. În acest context, deciziile profesionale necesită acum mai multă transparență în asocieri și stabilirea unor condiții stricte în negocieri.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Luna Plină în Taur le aduce nativilor Fecioară clarificări privind o direcție de viață, rezolvarea unor chestiuni birocratice sau asimilarea unor cunoștințe noi. Aspectul tensionat format cu Pluton din sectorul muncii declanșează presiuni profesionale și impune reorganizarea rutinei zilnice. Totodată, retrogradarea lui Venus în zona banilor atrage reevaluarea surselor de venit și a cheltuielilor. Acest context impune o aliniere între volumul de muncă și banii obținuți.

Balanță/Ascendent în Balanță

Luna Plină în Taur aduce pentru nativii Balanță clarificări importante privind resursele financiare comune, datoriile și legăturile emoționale profunde. Aspectul tensionat format cu Pluton din sectorul iubirii declanșează nemulțumiri și dispute în relațiile romantice. În același timp, retrogradarea lui Venus, guvernatoarea lor, în semnul Balanței, impune o reanalizare atentă a propriilor nevoi. Acest context astral solicită stabilirea unui raport între obiectivele individuale și așteptările partenerului.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Luna Plină în Taur marchează un moment de clarificare pentru nativii Scorpion în privința relațiilor de cuplu și a asocierilor profesionale. Aspectul tensionat format cu Pluton din sectorul familiei declanșează nemulțumiri sau dispute legate de spațiul domestic. În paralel, retrogradarea lui Venus în zona subconștientului readuce la suprafață chestiuni nerezolvate sau emoții din trecut. Acest context astral solicită o reevaluare atentă a compromisurilor făcute până acum și trasarea unor granițe între cerințele vieții de familie și dinamica parteneriatelor.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Luna Plină în Taur le aduce nativilor Săgetător clarificări privind rutina zilnică, munca și sănătatea. Aspectul tensionat format cu Pluton din sectorul comunicării declanșează diferențe de opinii sau conflicte de idei în mediul profesional. În paralel, retrogradarea lui Venus în zona prietenilor și proiectelor pe termen lung impune o reanalizare a anturajului. Acest context astral solicită o reorganizare atentă a programului și păstrarea în cercul de colaboratori doar a acelor persoane care susțin aceleași direcții de dezvoltare.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Luna Plină în Taur clarifică pentru nativii Capricorn aspecte importante din viața sentimentală, relația cu copiii și proiectele creative. Aspectul tensionat format cu Pluton din sectorul financiar declanșează provocări sau nemulțumiri privind gestionarea resurselor proprii și a cheltuielilor. În paralel, retrogradarea lui Venus în zona carierei impune o reevaluare a imaginii și a direcției profesionale. Acest context astral solicită identificarea unui echilibru între dorințe, securitatea materială și cerințele de la locul de muncă.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Luna Plină în Taur aduce pentru nativii Vărsător clarificări privind spațiul locativ, familia și siguranța emoțională. Aspectul tensionat format cu Pluton, aflat în semnul lor, declanșează o dorință accentuată de control în mediul familial. În paralel, retrogradarea lui Venus în sectorul resurselor comune impune reevaluarea bugetului familiei și a datoriilor. Acest context astral arată că deciziile legate de locuință și finanțe necesită compromisuri, solicitând renunțarea la impunerea propriilor condiții.

Pești/Ascendent în Pești

Luna Plină în Taur aduce pentru nativii Pești clarificări importante în privința comunicării, a negocierilor și a relațiilor cu apropiații. Aspectul tensionat format cu Pluton din sectorul subconștientului scoate la iveală temeri sau informații ascunse care pot complica discuțiile. În paralel, retrogradarea lui Venus atrage reevaluarea datoriilor și a bugetului comun. Acest context astral arată că depășirea tensiunilor financiare necesită clarificarea neînțelegerilor printr-un dialog sincer.