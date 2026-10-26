Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după victoria surprinzătoare a studenților în Serbia: „România este pregătită”

Stiri Politice
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Președintele României, Nicușor Dan, a avut o primă reacție, luni, după ce Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea la alegerile parlamentare din Serbia, în fața mișcării conduse de studenți.

autor
Cristian Matei

Șeful statului a felicitat poporul sârb „pentru aceste alegeri istorice”, anunțând că România este pregătită să colaboreze cu noul guvern „în vederea parcursului european al Serbiei”.

„Felicitări poporului sârb pentru aceste alegeri istorice, care au înregistrat cea mai mare rată de participare din ultimele decenii, precum și Listei Studenților pentru victoria obținută. România este pregătită să colaboreze cu noul guvern în vederea parcursului european al Serbiei și a unei vecinătăți stabile și prospere. Legate de comunitățile noastre și de o prietenie de lungă durată de-a lungul Dunării, România și Serbia pot construi un parteneriat și mai puternic” - a scris președintele Nicușor Dan pe rețeaua X.

Studenții au răsturnat puterea în Serbia. Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea

Serbia se pregătește pentru o schimbare majoră de putere, după 14 ani de dominație a Partidului Progresist Sârb. Duminică seară, înainte de numărarea voturilor, fondatorul acestei formațiuni politice, Aleksandar Vučić, și-a recunoscut înfrângerea la parlamentare, în fața mișcării conduse de studenți.

Conform estimărilor prezentate chiar de acesta, Lista Studenților ar urma să obțină majoritatea absolută în Parlament - cu până la 140 de mandate, din 250.

Anunțul a scos zeci de mii de oameni în stradă, la Belgrad. De data aceasta, nu pentru a protesta, ci pentru a se bucura de rezultatul alegerilor.

Străzile din Belgrad s-au umplut de manifestanți, care și-au arătat, de această dată, entuziasmul. Oamenii au ieșit în stradă, la scurt timp după ce fostul președinte, Aleksandar Vučić, s-a declarat înfrânt în acest scrutin.

Studenții răstoarnă puterea în Serbia: Aleksandar Vučić și-a recunoscut înfrângerea. Val de bucurie pe străzile Belgradului

Sursa: StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, serbia, alegeri, aleksandar vucic,

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