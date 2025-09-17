Clopoțelul Purpuriu (Heuchera) – ghid complet de plantare, îngrijire și soiuri populare

17-09-2025 | 16:19
Clopoțelul Purpuriu (Heuchera)
Getty

Clopoțelul Purpuriu (Heuchera) este o plantă perenă decorativă, apreciată pentru frunzișul său colorat și florile delicate, în formă de clopoței. Această specie este ușor de cultivat în grădini sau ghivece.

Anca Lupescu

Clopoțelul Purpuriu este o plantă perenă foliară tradițională, cu soiuri noi introduse în fiecare an. Originară din America de Nord, planta formează tufe rotunjite, cu un rizom sau o coroană lemnoasă la bază și flori mici, în formă de clopoței, care apar primăvara sau la începutul verii, pe tulpini înalte. Florile, bogate în nectar, atrag colibri, fluturi și alți polenizatori și sunt potrivite și ca flori tăiate. Frunzele sunt rotunjite, lobate, păroase și pot fi persistente sau semi-persistente, în funcție de climă.

Heuchera micrantha - Totul despre Clopoțelul Purpuriu 

Clopoțeii Purpurii se plantează cel mai bine la sfârșitul toamnei sau la începutul primăverii și au o creștere moderată, fiind o alegere potrivită pentru păduri, grădini de stânci, ghivece, borduri și ca plante de acoperire a solului. Totuși, sunt plante perene de scurtă durată; dacă nu sunt divizate regulat, mor după câțiva ani.

Îngrijirea Clopoțelului Purpuriu

• Plantează în sol bine drenat, bogat în materie organică, într-o zonă semiumbrită. Unele soiuri hibride tolerează bine soarele plin, dar necesită mai multă apă.

• Tolerează seceta, dar preferă solul constant umed. Udă suplimentar în zilele însorite sau foarte calde.

Citește și
hibiscus
Hibiscus: beneficii și utilizări tradiționale pentru sănătate și frumusețe. La ce este bun ceaiul de hibiscus

• Fertilizează primăvara conform instrucțiunilor produsului. Evită supra-fertilizarea, care reduce înflorirea.

Lumină

Majoritatea soiurilor preferă semiumbra, mai ales în zonele cu veri fierbinți. În soare plin, frunzele se pot arde sau decolora. În zone umede și umbroase pot apărea boli fungice – dacă se întâmplă, mută planta într-un loc mai uscat.

Sol

Preferă soluri bogate în humus, cu pH între 6.0 și 7.0. Drenajul bun este esențial, altfel coroana plantei poate putrezi.

Apă

Necesită udare moderată și sol constant umed. Plantele stabilite rezistă la secetă, dar cel mai bine cresc cu circa 2,5 cm apă pe săptămână. În soare plin, au nevoie de udare suplimentară.

Temperatură și umiditate

Majoritatea preferă aerul mai uscat, însă Heuchera villosa tolerează atât căldura, cât și umiditatea ridicată. În ierni reci, coroana plantei poate fi împinsă afară din sol de ciclurile îngheț–dezgheț; mulcirea ajută la prevenirea acestui efect.

Fertilizare

Primăvara, administrează un strat de 1–1,5 cm de compost sau puțin îngrășământ cu eliberare lentă. Evită îngrășămintele cu eliberare rapidă. Plantele din ghivece beneficiază de fertilizare cu îngrășăminte solubile în apă.

Tipuri de Clopoțel Purpuriu (Heuchera)

‘Autumn Leaves’ – frunzele își schimbă culoarea din roșu în caramel și rubiniu.

‘Chocolate Ruffles’ – frunze ondulate, maronii–ciocolatiu deasupra și vișiniu dedesubt.

‘Green Spice’ – frunze mari, verzi, cu nervuri vișinii.

‘Marmalade’ – frunze franjurate, în nuanțe de la brun până la sienna intens.

‘Citronelle’ – frunze verde-gălbui, luminoase, potrivite pentru zone umbroase.

‘Electric Lime’ – frunze verzi cu nervuri roșu-sângeriu.

‘Fire Chief’ – frunziș roșu intens primăvara, care devine treptat purpuriu.

Clopoțelul Purpuriu (Heuchera)

Tăiere

Se poate face primăvara, pentru a preveni aglomerarea, sau toamna, pentru a elimina frunzele galbene și tulpinile uscate. După înflorire, tăierea stimulează apariția frunzelor noi.

Înmulțire

Se face de obicei prin divizarea tufei, toamna sau primăvara. Plantele trăiesc relativ puțin, deci divizarea la 3–4 ani este necesară pentru menținerea lor. Diviziunile se replantează cu coroana abia acoperită de sol.

Înmulțire prin semințe

Se poate, dar rezultatele variază la hibrizi. Semințele se seamănă la suprafața solului, fără a fi acoperite, deoarece au nevoie de lumină pentru a germina. Germinarea durează 2–8 săptămâni.

Cultivare în ghivece

Clopoțeii Purpurii pot fi cultivați și în containere, dacă substratul este bine drenat. În timpul iernii, ghivecele trebuie adăpostite. Nu sunt potriviți ca plante de interior permanente, dar pot fi păstrați afară, cu o perioadă de repaus iarna.

Dăunători comuni și boli ale plantei 

Clopoțelul Purpuriu este, de obicei, o plantă ușor de întreținut, însă poate fi afectată de diverse boli fungice, inclusiv făinare, rugină și pătare bacteriană a frunzelor.

Probleme potențiale cu insectele includ gărgărițele și nematozii. Larvele gărgăriței negre pot pătrunde în coroana și rădăcinile Clopoțelului Purpuriu la sfârșitul verii sau începutul toamnei, provocând ofilirea și căderea plantei afectate. Larvele pot fi observate pe plantă, îndepărtate manual și distruse. Dacă infestarea persistă, plantele se pot trata cu un insecticid blând sau cu ulei de neem.

Cum să stimulezi înflorirea Clopoțelului Purpuriu 

O înflorire rară nu este, de obicei, un motiv de îngrijorare la aceste plante, deoarece frunzișul decorativ este principalul lor atu. Evită fertilizarea excesivă, care poate stimula dezvoltarea frunzelor în detrimentul florilor. De asemenea, unele soiuri create pentru expunere la soare nu vor înflori bine dacă sunt plantate în zone prea umbroase.

Perioada de înflorire

Clopoțelul Purpuriu înflorește, de regulă, la sfârșitul primăverii și începutul verii, cu înfloriri repetate până în toamnă.

