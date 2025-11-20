Ghid pentru pasagerii care au probleme cu bagajele, în călătoriile cu avionul. Câți bani pot primi păgubiții

Centrul European al Consumatorilor România (ECC Romania), direcţie în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a creat un ghid practic, cu recomandări şi informaţii utile pentru consumatorii care au probleme legate de bagaje, cu ocazia călătoriei cu avionul.

Potrivit unui comunicat de presă al ANPC, transmis joi Agerpres, seria de informaţii şi recomandări este grupată într-un ghid online, care conţine detalii concrete referitoare la drepturile pasagerilor în cazul întârzierii, pierderii sau deteriorării bagajelor, în timpul zborului.

Ghidul drepturilor pasagerilor în cazul problemelor legate de bagaje

Conform regulilor internaționale (Convenția de la Montreal), operatorul de transport aerian este direct responsabil pentru întârzierea, deteriorarea sau pierderea bagajului.

Drepturile pasagerilor în cazul problemelor legate de bagaje:

- întârziere sau deteriorare

Ooperatorul de transport aerian răspunde pentru daunele suferite de pasageri din cauza întârzierii sau deteriorării bagajului în limita a maximum 1.519 DST (Drepturi Speciale de Tragere), aproximativ 1860 EUR;

În practică, operatorul de transport aerian este cel care stabilește valoarea despăgubirilor, în principiu, pe baza documentelor anexate de pasageri, fie pun la dispoziția pasagerilor o sumă de bani pentru produse de strictă necesitate (igienă și îngrijire personală, etc.), fie rambursează pasagerilor sumele plătite pentru produse de strictă necesitate, pe baza documentelor anexate la reclamație.

- pierderea bagajelor

În cazul pierderii bagajelor (după 21 de zile de așteptare a bagajului), pasagerii trebuie să înainteze către operatorul de transport aerian următoarele documente:

-cerere de despăgubire, respectiv formularul oficial numit I.R. (Property Irregularity Report) și să se asigure că primesc și să păstreze o copie a acestui raport;

-copii ale următoarelor documente:

►reclamația privind bagajul întârziat (vezi mai sus, copia formularului P.I.R.),

►biletele,

►tichetele de îmbarcare,

►lista obiectelor din bagaj însoțită de documente doveditoare (operatorii de transport aerian solicită pasagerilor al căror bagaj a fost pierdut să facă dovada valorii obiectelor conținute în bagaj). În cazul achiziționării unor obiecte noi, este recomandabilă păstrarea bonurilor sau facturilor cel puțin până la ajungerea în siguranță a bagajului la destinație.

Despăgubirile vor acoperi sumele dovedite, fără a se depăși limita menționată de maximum 1519 DST (aproximativ 1890 EUR);

Dacă valoarea obiectelor din bagaj și a celor de strictă necesitate achiziționate nu pot fi probate de consumator, despăgubirile vor fi stabilite în funcție de greutatea bagajului, conform regulilor de transport ale transportatorului (în cele mai multe cazuri, se va acorda o despăgubire de aproximativ 20 euro/kg).

Obs: în cazul în care pasagerii nu sunt mulțumiți de valoarea despăgubirilor, iar încercările de soluționare a problemei fie pe cale amiabilă, fie prin intermediul unor organisme de soluționare alternativă a disputelor (SAL) nu dau rezultat, se pot adresa instanței de judecată, care va face o evaluare a daunelor suferite de pasageri.



