Băiatul a fost scos din apă în ultima clipă, după ce intrase în mare, în ciuda steagului roșu arborat.

În imaginile surprinse pe una dintre cele mai cunoscute plaje din Thassos se vede cordonul format din zeci de oameni, cei mai mulți români. Minute în șir s-au prins unul de celălalt și au înaintat cu greu prin valurile puternice, într-o încercare disperată de a ajunge la adolescentul de 15 ani, român și el. Unul dintre bărbați și un salvamar au ajuns primii la adolescent și au reușit să-l prindă de mână.

Leonardo Durbacă, unul dintre salvatori: „Obosisem la un moment dat, valurile veneau câte trei-patru, una după alta... nici nu aveai timp să respiri, că te băgau la fund. Mă panicasem un pic pentru că nu mai puteam îi vedeam pe cei care formase acel lanț. Îmi făceau cu mâna, îi vedeam la cinci-șase metri în faţa mea, destul de aproape, da eu pur şi simplu nu ajungeam să pun până pe acea coardă.”

De pe plaja Paradise Beach unde în mod normal apă este lină, zeci de oameni au privit îngroziți întreaga scenă până când adolescentul a ajuns la mal. Speriat, acesta a fost preluat de un echipaj medical.

Hodoiu Anca, martor: „L-am auzit când le spunea ‘Thank you’... S-au legat practic, s-au legat de mâini și au format un lanț cu o funie pe care au legat-o de mal de ceva. Steagul roșu era legat de turnul salvamarilor, dar lumea din inconştienţă, nu ştiu ce se întâmpla, tot intrau.”

Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor. Numai anul trecut, aproximativ un milion și jumătate de conaţionali și-au petrecut concediul în această țară.