Filarmonica din Londra a făcut repetiții pentru Festivalul Enescu pe manele și picamere

Agerpres

Orchestra Filarmonică din Londra, unul dintre invitații de gală ai Festivalului George Enescu, a fost nevoită să repete pentru concertul pe care l-a susținut la București cu manele și picamere pe fundal, din cauza celor de la Sala Palatului.

Filarmonica din Londra este una dintre cele mai apreciate orchestre din lume, un motiv în plus pentru ca România să fie mândră că a putut-o avea, din nou, pe lista invitaților de onoare de la Festivalul Enescu.

De altă părere au fost, însă, cei de la Sala Palatului, cărora li s-a părut perfect normal ca Filarmonica din Londra să facă repetițiile pentru recitalul din seara zilei de 9 septembrie concomitent cu un concert de manele și niște lucrări zgomotoase de refacere a acoperișului.

O notă românească autentică în totală disonanță cu cel mai important eveniment de muzică clasică din lume, date fiind restricțiile impuse de pendemie în celelalte țări.

Situația incredibilă a fost dezvăluită de Oana Marinescu, directorul de comunicare al Festivalului Enescu, pe pagina sa de Facebook.

Englezii s-au dovedit însă a fi mai bine crescuți decât cei care au hotărât că repetițiile unei filarmonici internaționale se pot desfășura pe ritm de manele și picamere românești și și-au văzut de treabă. Iar rezultatul a fost un concert extraordinar, extrem de bine primit de public.

”Concertul de aseară a fost superb. Am primit reacții extraordinare de la public. Artiști profesioniști 100%.

Dacă vă întrebați cum se face Festivalul Enescu în România...

London Philharmonic Orchestra a repetat azi, la Sala Palatului, pentru concertul de diseară de la Festivalul Enescu, cu manele și picamere pe fundal. Încă nu a intrat în scenă și tradiționala bormașină.

Repetițiile LPO erau programate de la 10.00 la 13.00. Sala Palatului, cu care ARTEXIM are contract pe perioada Festivalului, a mai închiriat un spațiu pentru repetiții pentru un concert de manele, de la ora 11.00. E drept, ARTEXIM nu are exclusivitate pe tot spațiul de la Sala Palatului, dar cum suprapui două repetiții de concerte într-o clădire fără izolare fonică?

Iar de la 10.00 au început și reparațiile la acoperișul Sălii Palatului, cu picamere și arzător de smoală”, a scris Oana Marinescu.

A 25-a ediție a Festivalului George Enerscu se desfășoară în perioada 28 august – 26 septembrie la București, la Ateneul Român și Sala Palatului.

3.500 de artiști străini și 1.000 români vor urca pe scenele celei mai scumpe ediții din istorie, în timp ce 34 de orchestre vor cânta în cadrul celui mai mare și mai valoros eveniment cultural organizat vreodată de România.