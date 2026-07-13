Obosiți după nopțile albe pline de muzică și distracție, s-au grăbit să prindă un loc în vagoane. Pe lângă succesul uriaș, „Beach, Please!” a generat încasări record. Turiștii au cheltuit peste 11 milioane de euro doar în incinta festivalului.

Cel mai așteptat moment al ultimei nopți de festival a fost concertul artistei sud-africane Tyla.

Fată: „Am plâns toată seara după Tyla. O aștept, este artista mea preferată.”

Fată: „Seara mea a fost super până acum!”

Tânăr: „Cred că nu s-a mai văzut nicăieri în Europa. Vă iubesc pe toți, nu am ce să zic mai mult decât atât.”

După ultima noapte de festival, drumurile spre casă s-au aglomerat. Mii de tineri s-au îndreptat spre gara din Costinești pentru a aștepta trenul.

Tânăr: „Destul de obosit, dar măcar o să pot să recuperez pe tren.”

Pentru alții, însă, oboseala este un cuvânt care nu există.

Fată: „Chiar asta căutam, cât mai multă distracție, plajă și muzică.”

Tinerii au ajuns epuizați în Gara de Nord

În București, tinerii care au ajuns în Gara de Nord au coborât fără energie și vizibil obosiți.

Tineri: „Ne-am și culcat pe tren noi. De la festival în gară, din gară la Constanța și de la Constanța și acum la București.”

Pentru mulți, drumul nu s-a oprit însă în capitală.

Tânăr: „La Satu Mare, cu trenul, ajungem la 7 dimineața mâine.”

Reporter: „Unde mergeți?”

Tânăr: „Sighișoara.”

Reporter: „Și tot cu trenul?”

Tânăr: „Da. În jur de 12 ore.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Nu au lipsit nici problemele. Primul tren care a plecat din Constanța spre București a ajuns aici, în Gara de Nord, cu o întârziere de 30 de minute. În plus, dificil a fost și pentru pasagerii care au așteptat garniturile în Gara din Costinești, deoarece acestea au avut întârzieri de peste 60 de minute, iar mulți au pierdut legăturile cu trenurile care plecau din Constanța.”

Reporter: „Cu cât timp înainte ați cumpărat biletele?”

Tineri: „Cu 4 săptămâni înainte. Am plecat din Costinești cu mașina și am luat trenul de la Constanța.”

Festivalul a adus încasări importante pentru turismul de pe litoral

Dincolo, însă, de aceste aspecte, pentru hotelieri și proprietarii unităților de cazare, cele cinci zile de festival au adus încasări consistente.

Andreea Nedelcu, manager hotel: „Au crescut cu aproximativ 30% față de săptămânile anterioare. Rezervările au început încă din luna februarie. Am avut foarte mulți turiști români, dar și străini.”

Dragoș Apostoliceanu, manager hotel: „Undeva la 30% și e un plus general. Se simte pentru tot turismul.”

Selly, organizator festival: „Participanții au cheltuit peste 11 milioane de euro în interiorul festivalului, însă mult mai mulți bani se cheltuie în afara festivalului. Noi estimăm că avem undeva la 400 de milioane de euro pe care îi aducem în economia locală, cumulat cu proiectul de festival și cel de stațiune.”

Festivalul a adunat, în cele cinci zile, peste 600.000 de participanți, dintre care 30.000 au fost străini.