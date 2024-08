Care este secretul longevității. Alimentul pe care îl consuma zilnic Maria Branyas Morera, femeia care a trăit 117 ani

Maria Branyas Morera s-a stins din viață luni, 19 august, la vârsta de 117 ani și 168 de zile, fiind a opta cea mai bătrână persoană din istorie, conform site-ului Guinness World Records.

Bătrâna a murit într-un azil din Catalonia, Spania, unde locuia de două decenii. Ea a lăsat în urmă doi copii, 11 nepoți și mulți strănepoți.

După moartea călugăriței Lucile Randon în 2023, care avea 118 ani, Maria a fost confirmată ca fiind cea mai bătrână persoană din lume, scrie LadBible.

Maria Branyas Morera și-a petrecut primii ani din viață în Statele Unite, apoi, în 1915, chiar în timpul Primului Război Mondial, părinții săi au decis să se întoarcă în Spania natală.

Maria s-a căsătorit cu dr. Joan Moret, având împreună trei copii. Ea a reușit să trăiască mai mult decât fiul ei cel mare, August, care a murit la vârsta de 86 de ani.

Femeia a trecut prin cele două războaie mondiale, războiul civil spaniol, pandemia de gripă spaniolă și, desigur, cea de COVID-19.

Care a fost secretul longevității sale? Răspunsul l-a dat chiar ea, în urmă cu doi ani.

"Cred că longevitatea este și despre a fi norocos. Noroc și genetică bună", a scris, în decembrie 2022, pe platfoma X, Maria Branyas Morera.

"Mulți oameni mă întreabă ce dietă urmez pentru a trăi atât de mulți ani. Întotdeauna am mâncat puțin, dar de toate, și nu am urmat niciodată vreun regim. Nu am suferit de nicio boală și nu am trecut printr-o sală de operație", a mărturisit femeia.

Ea a subliniat importanța unei bune alimentații, a stilului de viață și a adăugat că "legătura cu familia și prietenii, contactul cu natura, stabilitatea emoțională, fără griji, fără regrete, multă pozitivitate și statul departe de oamenii toxici" sunt esențiale pentru un trai îndelungat.

Apoi, Maria Branyas Morera a dezvăluit care este alimentul despre care crede că a ajutat-o să trăiască atât de mult: "Într-o epocă în care apar constant diete și alimente miraculoase pentru bunăstare și sănătate, este necesar să salvăm iaurtul, un aliment bun pentru toată viața, cu un număr infinit de proprietăți benefice pentru organism".

În opinia femeii, consumul de iaurt reprezintă secretul unei vieți lungi și prospere. În spijinul acestei afirmații, Maria Branyas Morera a citat un studiu realizat în Bulgaria care arată că un consum regulat de iaurt poate prelungi viața, menționând, de asemenea, tradiția persană conform căreia longevitatea lui Avraam se datorează consumului de iaurt.

