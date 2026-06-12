În acest an, 28 de agenții și companii au obținut nominalizări în 36 de categorii ale competiției:

Cohn & Jansen Creative Network // DDB Romania // Digitas Romania // FCB Bucharest // FENNEC // Golin Romania // Heist Industries // Jam Session Agency // Kubis Interactive // Leo Bucharest // LINE Agency // McCann Romania // MRM Romania // Mullen Lowe (Romania) // Ogilvy Romania // OMD Romania // Oxygen // Propaganda Creative Services // Publicis Romania // Punk Agency // RXM Creative // Saatchi & Saatchi + The Geeks // Show The Agency // UAUtorul // V8 Interactive // VML Romania // WOPA Communication // Zenith Romania

Brandurile finaliste sunt:

Amstel Beer // Aerosoli // AQUA Carpatica Flavours // Ariel // Bergenbier // BCR // Bitdefender // BRD // Carturești // CEC Bank // Covalact de Țara // Curtea Veche Publishing // Delikat // DOR de la Vel Pitar // Durex // eMAG // Ferrero // George // Gillette // Guseppe // Head & Shoulders // ING Bank // Kaufland // KFC // Lay's Romania // Magnum // Nemira Publishing House // Old Spice // Orange // Pampers // Pepco // PENNY // Pepsi // Philips Lumea // Raiffeisen Bank // Regina Maria // RetuRO SGR // Rom Autentic // Salt Bank // Save the children // Storia // The Coalition for Gender Equality // Tomi // Vel Pitar S.A. // VISA // Viva Credit // Vodafone // Vola.ro // Wolt

Neal Davies Chairman of TBWA, Ireland revine în calitate de Președinte al Juriului, coordonând atât etapele jurizarii și Grand Jury, cât și structura Effie 2026 Scoring Committee — organismul responsabil de stabilirea finaliștilor si desemnarea câștigătorilor pe categorii.

Conform licenței globale, procesul de jurizare s-a desfășurat în două etape. În prima rundă, peste 100 de profesioniști din marketing, comunicare, reprezentanți ai mediului academic și ai agentiilor de cercetare de piata au evaluat înscrierile. În cea de-a doua rundă, alti 90 de lideri ai industriei au evaluat campaniile finaliste.

Dezbaterile din ambele runde de jurizare au fost moderate de specialiști în marketing, comunicare și cercetare de piață cu o vastă experiență în domeniu: Afrodita Blasius Marketing Manager, Wienerberger România// Alina Stepan Country Manager Ipsos Romania & Cluster Head, Ipsos South-East Europe// Camelia Petrescu Associate Director, Unlock Market Research// Costin Radu Brand Strategy Consultant// Dan Petre Partener, D&D Research// Dan Zloteanu Business Consultant & MRI Research & Consulting// Manuela Mancaș Fondator & Managing Director, AHA Moments// Maria Predoiu Co-fondator & Director Executiv CampioMATE// Nico Mihăilescu Brand Management Consultant, Founder of SwitchedON for Brand Architects

Marele premiu al competiției, Grand Effie, va fi decis de Grand Jury, format din: Neal Davies (TBWA Ireland) si Presedintele Juriului editiei 2026, Arnaud Debia (Ipsos), Luca Corteggiano (Loony Legs), Béla Ziemann (LePub) și Andrew Garrihy (OLX Group).

Lista completă a finaliștilor poate fi consultată aici

Câștigătorii Effie Awards 2026 vor fi aplaudați pe 2 iulie, ȋn cadrul Galei de Premiere ce va avea loc la Hotel Caro, București.

Gold Partner: George - primul banking inteligent. Partners: Coca-Cola, Kaufland, Mastercard

Creative Partner: Leo Bucharest

Strategic partner: NielsenIQ

Official auditor of the judging process of the Competition: Deloitte România

Media Partners: PRO•TV, IQads, Smark, Revista Biz, Pagina de Media, The Institute, Profit.ro.

Despre Effie Awards

Effie Awards este un program internațional lansat în 1968, în Statele Unite, organizat sub licența Effie Worldwide și recunoscut la nivel global pentru accentul pus pe eficiența demonstrabilă a campaniilor de marketing. Competitia recompensează ideile care generează rezultate reale de business și impact asupra consumatorilor.

În România, competiția este organizată de International Advertising Association România (IAA România), în parteneriat cu Uniunea Agențiilor de Comunicare din România (UACR).

Mai multe informații: www.effie.ro

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