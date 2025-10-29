În zonele unde au fost extinse plajele urmează să fie plantate alge în apă. De ce nu se fac lucrări și în Vama Veche

29-10-2025 | 20:19
Ultimele plaje din proiectul de extindere a litoralului românesc intră în lucru. Este vorba despre sectoarele 2 Mai și Mangalia, care vor fi și acestea lățite. Celelalte sunt finalizate, iar în apă vor fi plantate alge.

Cătălin Covrig

Singura plajă exclusă din proiect este cea de la Vama Veche, pentru că acolo trăiește căluțul de mare, pe cale de dispariție.

În această iarnă, vor fi construite șapte diguri între plajele 2 Mai și Mangalia, iar între acestea va fi pompat nisip din largul mării.

Pe o lungime totală de aproape doi kilometri, litoralul se va lărgi cu până la 250 de metri.

Marius Stamat, reprezentantul constructorului: „Se construiesc trei diguri perpendiculare pe țărm de aproximativ 400 de metri lungime. La Mangalia sunt patru diguri. Unul a fost deja construit, trei sunt acum în construcție.”

Este ultima fază a proiectului de extindere a plajelor românești.

După ridicarea digurilor, lucrările vor fi suspendate în sezonul estival din 2026, urmând ca înnisiparea să fie finalizată toamna viitoare.

NIicușor Buzduganu, directorul tehnic al ABADL Constanța: „Din cele 11 loturi a mai rămas foarte puțin. Am depășit stadiul de 75% din proiect finalizat.”

Plaja de la Vama Veche nu va fi extinsă, fiind o zonă strict protejată, habitat natural pentru specii rare.

Răzvan Popescu Mirceni, biolog: „Sunt toate organismele asociate, sunt cam toate, de la briozoare, moluște, până la viermi policheți și crustacee. Asociat acestora există și speciile de pești, inclusiv căluții de mare care acolo au un mediu propice pentru hrănire și pentru reproducere.”

Proiectul de extindere trebuie să se încheie până în vara anului 2027. După urmează refacerea ecosistemului marin, prin plantarea de alge.

La Costinești, plaja extinsă a adus deja speranță.

Dorin Jeanu, primarul localității Costinești: „În anii trecuți nu încăpeau nici 40.000 de turiști pe plaja din Costinești. Acum vor încăpea cei 50-60.000 pe care îi avem, cu grad de ocupare de 100%.”

La Mamaia, marea a lucrat și ea la extinderea zonei cu nisip.

Imaginile din satelit arată o nouă plajă formată natural, de peste 7.500 de metri pătrați, fenomen care, spun specialiștii, s-ar putea repeta și în alte stațiuni.

