Ivy Foster, în vârstă de 3 ani, și Keeva Hollow, în vârstă de 8 ani, au fost spitalizate cu infecții bacteriene grave după ce au înghițit apă din Christchurch Harbour, un estuar din Bournemouth, Dorset, arată publicația The Mirror.

Ivy s-a infectat cu E. coli după ce a practicat sporturi nautice cu mama ei. Infecția a fost rezistentă la mai multe antibiotice, iar fetița a suferit două internări, cu vărsături, diaree, dureri abdominale și o temperatură de 39,2°C. Mama sa, Kimberley, a declarat: „A fost înfricoșător, am crezut că o să moară. Sunt dezgustată pentru că locuiesc în Mudeford, iar plaja era primul nostru loc de joacă, dar nu o să-mi mai duc copiii acolo."

Ivy a fost externată după un tratament cu antibiotice puternice.

Keeva, în vârstă de 8 ani, a fost spitalizată cu campylobacter după ce a înghițit apă de mare la Avon Beach. În 24 de ore, a făcut febră mare și diaree, a slăbit mult și a fost pusă pe perfuzii. Nici după o lună nu s-a recuperat complet. Mama sa, Aisling McCarthy, a declarat: „Am contactat Primăria, Agenția pentru Mediu și Wessex Water, dar am primit doar răspunsuri generice. Nu am simțit că au luat în serios posibilitatea ca ea să se fi îmbolnăvit de la înot."

Autoritățile susțin că apa nu e poluată

Portul a fost descris drept „vasul de toaletă al Bournemouth-ului", deoarece două râuri – Stour și Avon – se scurg în el, trecând prin zone agricole cu animale, șantiere și stații de epurare. Voluntarii au înregistrat niveluri masive de E. coli în apă.

Agenția pentru Mediu a declarat că nivelurile de E. coli sunt în limitele admise și că sursa nu a fost încă identificată, menționând că bacteriile pot proveni de la păsări, scurgeri urbane, agricultură și sisteme private de tratare.